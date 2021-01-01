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Мостовой: «Убрали Мутко – поставили Алаева. Убрали Хачатурянца – снова Алаев. Он везде»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой считает сомнительным назначение Александра Алаева на пост исполняющего обязанности президента РПЛ.

«Сомнительное назначение. Я вообще не понимаю. Алаев везде. Убрали Мутко, поставили Алаева, опять кого-то убрали, снова Алаев. Неужели у нас нет других людей?» — сказал Мостовой.

  • Алаев сменил Ашота Хачатурянца, который сегодня объявил об уходе с должности.
  • Хачатурянц руководил РПЛ с октября 2021 года.
  • Кандидатуру Алаева поддержали 15 из 16 клубов лиги, «Зенит» воздержался.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 13:06
Комментарии3
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    Рейтинг: +8327

    R_a_i_n 1 минуту назад

    Мостовой уже Зарему переплюнул по высказываниям. Дай ему уже хоть что нибудь по тренировать.

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    Рейтинг: +16159

    ilichkadr 1 час назад

    Саня, в чиновничьих структурах движение преимущественно по горизонтали, т.е. из кабинета в кабинет. В случае повышения работает принцип этажности.

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    Рейтинг: +1664

    Vitaga 1 час назад

    да групка ограничена назначенцев. и все бестолочи

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