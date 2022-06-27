Мостовой: «Убрали Мутко – поставили Алаева. Убрали Хачатурянца – снова Алаев. Он везде»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой считает сомнительным назначение Александра Алаева на пост исполняющего обязанности президента РПЛ.
«Сомнительное назначение. Я вообще не понимаю. Алаев везде. Убрали Мутко, поставили Алаева, опять кого-то убрали, снова Алаев. Неужели у нас нет других людей?» — сказал Мостовой.
- Алаев сменил Ашота Хачатурянца, который сегодня объявил об уходе с должности.
- Хачатурянц руководил РПЛ с октября 2021 года.
- Кандидатуру Алаева поддержали 15 из 16 клубов лиги, «Зенит» воздержался.
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Источник: «Спорт-Экспресс»