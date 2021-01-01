Мостовой: «Убрали Мутко – поставили Алаева. Убрали Хачатурянца – снова Алаев. Он везде»

Мостовой уже Зарему переплюнул по высказываниям. Дай ему уже хоть что нибудь по тренировать.
Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой считает сомнительным назначение Александра Алаева на пост исполняющего обязанности президента РПЛ.
«Сомнительное назначение. Я вообще не понимаю. Алаев везде. Убрали Мутко, поставили Алаева, опять кого-то убрали, снова Алаев. Неужели у нас нет других людей?» — сказал Мостовой.
- Алаев сменил Ашота Хачатурянца, который сегодня объявил об уходе с должности.
- Хачатурянц руководил РПЛ с октября 2021 года.
- Кандидатуру Алаева поддержали 15 из 16 клубов лиги, «Зенит» воздержался.
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