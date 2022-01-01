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«У меня необычная нога – одна на миллион. В ней две кости». Ловрен – о долгом восстановлении от травмы

Центральный защитник «Зенита» Деян Ловрен объяснил, почему так долго восстанавливается после травмы.

– Когда именно ждать вашего возвращения в общую группу?

– Я уже работаю на поле с мячом, следующие десять дней буду заниматься вместе с командой и набирать физическую форму.

– Вы были вне игры долгое время. Почему восстановление так затянулось?

– У меня была довольно сложная травма. Такая же, как десять лет назад во Франции, когда я выступал за «Лион». Тогда восстановление тоже получилось долгим и заняло четыре месяца.

Дело в том, что у меня необычная нога – такая бывает одна на миллион. У меня две кости в ноге.

– Показалось, что в какой-то момент вы были уже готовы вернуться на поле, но что-то пошло не так?

– Нет. Когда я получил травму в последней контрольной игре перед возобновлением сезона, то сразу же почувствовал боль. Старался сделать все возможное, чтобы быстрее заиграть, но невозможно победить природу.

  • Из-за травмы связок голеностопа Ловрен не выходит на поле с декабря.
  • Его контракт с «Зенитом» действует до 2023 года.
  • В прошлом сезоне футболист провел 19 матчей.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +1033

    jek718875 1 час назад

    В ноге две кости, а в голове пол извилины

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    Рейтинг: +16159

    ilichkadr 1 час назад

    "У меня две кости в ноге."?
    Может быть одна или три!? Голень образуют большая и малая берцовые кости. Деян что-то сморозил несусветное.

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    Рейтинг: +14126

    Fusballer 2 часа назад

    Две кости в ноге? Так вот почему он дерево...

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