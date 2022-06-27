Центральный защитник «Зенита» Деян Ловрен объяснил, почему так долго восстанавливается после травмы.

– Когда именно ждать вашего возвращения в общую группу?

– Я уже работаю на поле с мячом, следующие десять дней буду заниматься вместе с командой и набирать физическую форму.

– Вы были вне игры долгое время. Почему восстановление так затянулось?

– У меня была довольно сложная травма. Такая же, как десять лет назад во Франции, когда я выступал за «Лион». Тогда восстановление тоже получилось долгим и заняло четыре месяца.

Дело в том, что у меня необычная нога – такая бывает одна на миллион. У меня две кости в ноге.

– Показалось, что в какой-то момент вы были уже готовы вернуться на поле, но что-то пошло не так?

– Нет. Когда я получил травму в последней контрольной игре перед возобновлением сезона, то сразу же почувствовал боль. Старался сделать все возможное, чтобы быстрее заиграть, но невозможно победить природу.

Из-за травмы связок голеностопа Ловрен не выходит на поле с декабря.

Его контракт с «Зенитом» действует до 2023 года.

В прошлом сезоне футболист провел 19 матчей.

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