Санчес отказал четырем клубам. «Интер» может расторгнуть с ним контракт

Будущее нападающего Алексиса Санчеса остается неопределенным.
В «Интере» не рассчитывают на чилийца и хотят, чтобы он ушел.
33-летний футболист получил предложения от «Севильи», «Вильярреала», «Марселя» и «Галатасарая», но всем отказал.
Чтобы не платить форварду зарплату, «Интер» может расторгнуть с ним контракт.
- В прошлом сезоне Санчес забил 9 голов и сделал 5 ассистов в 39 матчах.
- Его соглашение с клубом действует до 2023 года.
- Рыночная стоимость игрока – 3,5 миллиона евро.
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Источник: Football Italia