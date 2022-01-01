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Санчес отказал четырем клубам. «Интер» может расторгнуть с ним контракт

Будущее нападающего Алексиса Санчеса остается неопределенным.

В «Интере» не рассчитывают на чилийца и хотят, чтобы он ушел.

33-летний футболист получил предложения от «Севильи», «Вильярреала», «Марселя» и «Галатасарая», но всем отказал.

Чтобы не платить форварду зарплату, «Интер» может расторгнуть с ним контракт.

  • В прошлом сезоне Санчес забил 9 голов и сделал 5 ассистов в 39 матчах.
  • Его соглашение с клубом действует до 2023 года.
  • Рыночная стоимость игрока – 3,5 миллиона евро.

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Источник: Football Italia

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