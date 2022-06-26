Пименов объяснил, зачем убедил Лоськова остаться в «Локомотиве»

Бывший форвард «Локомотива» Руслан Пименов подтвердил, что он уговаривал экс-игрока команды Дмитрия Лоськова не покидать клубную систему.

Лоськов назначен заместителем руководителя программы развития молодежного футбола.

«Отговорили от ухода» – неправильное словосочетание. Мы встретились с Дмитрием Вячеславовичем, обсудили всю ситуацию, посоветовали, но не только я советовал. Так скажем, переубедили.

Здесь надо убирать эмоции на второй план, тем более Лоськов – легенда «Локомотива» и бывший капитан команды, мой хороший друг. Такие люди обязательно должны быть в «Локомотиве». Огромный плюс, что такой специалист остается в клубе. Таких легенд единицы», – считает Пименов.

Весной Лоськов покинул тренерский штаб «Локомотива».

Лоськов тренировал команду с 2016 года.

Суммарно (в качестве игрока и тренера) Лоськов трижды выигрывал РПЛ с «Локомотивом».

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