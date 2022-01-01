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«Локомотив» определил новые должности Лоськову и Пашинину

Бывшие игроки «Локомотива» Дмитрий Лоськов и Олег Пашинин остаются в клубной системе. Им нашли новые должности.

«Пашинин займeт должность руководителя программы развития молодeжного футбола «Локомотива», а Лоськов станет его заместителем.

Подготовка молодeжи — стратегически важная задача «Локомотива». На новых должностях Олег Алексеевич и Дмитрий Вячеславович будут отвечать за разработку и реализацию единой системы подготовки молодых футболистов «железнодорожников», актуальной для команд всех возрастов, входящих в клубную вертикаль «Локомотива».

Их главной задачей будет подготовка игроков, максимально адаптированных под требования и задачи главной команды. Пашинин и Лоськов имеют большой опыт работы в тренерском штабе основы. Это важный фактор, который позволит доносить до молодых игроков подходы и требования, существующие в первой команде, и позволит молодому поколению быстрее адаптироваться и быть готовым ко всем требованиям тренерского штаба при переходе в основной состав», – сообщили москвичи.

  • Ранее Лоськов и Пашинин входили в тренерский штаб «Локомотива».
  • Пашинин сменил на своей новой должности Саркиса Оганесяна.
  • Новый сезон РПЛ стартует 15 июля.

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Источник: телеграм-канал «Локомотива»

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