«Локомотив» определил новые должности Лоськову и Пашинину

Бывшие игроки «Локомотива» Дмитрий Лоськов и Олег Пашинин остаются в клубной системе. Им нашли новые должности.
«Пашинин займeт должность руководителя программы развития молодeжного футбола «Локомотива», а Лоськов станет его заместителем.
Подготовка молодeжи — стратегически важная задача «Локомотива». На новых должностях Олег Алексеевич и Дмитрий Вячеславович будут отвечать за разработку и реализацию единой системы подготовки молодых футболистов «железнодорожников», актуальной для команд всех возрастов, входящих в клубную вертикаль «Локомотива».
Их главной задачей будет подготовка игроков, максимально адаптированных под требования и задачи главной команды. Пашинин и Лоськов имеют большой опыт работы в тренерском штабе основы. Это важный фактор, который позволит доносить до молодых игроков подходы и требования, существующие в первой команде, и позволит молодому поколению быстрее адаптироваться и быть готовым ко всем требованиям тренерского штаба при переходе в основной состав», – сообщили москвичи.
- Ранее Лоськов и Пашинин входили в тренерский штаб «Локомотива».
- Пашинин сменил на своей новой должности Саркиса Оганесяна.
- Новый сезон РПЛ стартует 15 июля.
Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное