Стало известно, кто уговорил Лоськова остаться в «Локомотиве»

Дмитрий Лоськов получил новую должность в «Локомотиве». При этом изначально он не хотел оставаться в клубе.
Лоськов решил остаться только после уговоров бывших партнеров по «Локомотиву»: Руслана Пименова и Олега Пашинина.
- Весной Лоськов покинул тренерский штаб «Локомотива».
- Лоськов тренировал команду с 2016 года.
- Суммарно (в качестве игрока и тренера) Лоськов трижды выигрывал РПЛ с «Локомотивом».
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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова