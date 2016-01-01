Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
2 Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
3 Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов

Стало известно, кто уговорил Лоськова остаться в «Локомотиве»

Дмитрий Лоськов получил новую должность в «Локомотиве». При этом изначально он не хотел оставаться в клубе.

Лоськов решил остаться только после уговоров бывших партнеров по «Локомотиву»: Руслана Пименова и Олега Пашинина.

  • Весной Лоськов покинул тренерский штаб «Локомотива».
  • Лоськов тренировал команду с 2016 года.
  • Суммарно (в качестве игрока и тренера) Лоськов трижды выигрывал РПЛ с «Локомотивом».

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное

Новости по теме
Пименов объяснил, зачем убедил Лоськова остаться в «Локомотиве»
Товарищеский матч. Защитник Фассон принес «Локомотиву» волевую победу над «Велесом» 2
Оганесян посетил матч «Локомотива» с «Велесом». Сегодня он покинул клуб после 21 года в его структуре 1
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 18:11
Комментарии2
...
  • ...
    Рейтинг: +80

    Теркчанин 2 часа назад

    Можно подумать что он долго ломался,такая работа под ногами не валяется

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1500

    Benifacto 2 часа назад

    Палычь! знаем ты)))))

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11