Лещук: «После поражения в финале Кубка от «Спартака» был в себе, в прострации»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук рассказал о состоянии после поражения от «Спартака» в финале Кубка России (1:2).

«После игры я был в такой прострации... Я был в себе. Не слышал, кто и что говорил. Но после проигранного в 30-м туре РПЛ матча «Сочи» мне было еще хуже. Я помню, что ребята что-то говорили в раздевалке. Но я сидел и думал о своем», – сказал Лещук.

В компенсированное время 2-го тайма «Динамо» не забило «Спартаку» пенальти.

Лещук отыграл все матчи минувшего сезона Кубка России.

У «Динамо» нет трофеев с 1995 год.

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