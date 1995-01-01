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Лещук: «После поражения в финале Кубка от «Спартака» был в себе, в прострации»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук рассказал о состоянии после поражения от «Спартака» в финале Кубка России (1:2).

«После игры я был в такой прострации... Я был в себе. Не слышал, кто и что говорил. Но после проигранного в 30-м туре РПЛ матча «Сочи» мне было еще хуже. Я помню, что ребята что-то говорили в раздевалке. Но я сидел и думал о своем», – сказал Лещук.

  • В компенсированное время 2-го тайма «Динамо» не забило «Спартаку» пенальти.
  • Лещук отыграл все матчи минувшего сезона Кубка России.
  • У «Динамо» нет трофеев с 1995 год.

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Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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Сегодня, 18:25
Комментарии2
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    Рейтинг: +23489

    JTherry 2 часа назад

    Лещук: "После игры я был в такой просрации...")

    2
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    ...
    Рейтинг: +423

    шахта Заполярная > JTherry 29 минут назад

    Видать до сих пор не отошел, но ничего, Умяров вернет его к жизни голом.

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