«Крылья Советов» продлили контракты с Пиняевым и Якубой

Два игрока «Крыльев Советов» продлили контракты. Речь идет о Сергее Пиняеве и Денисе Якубе.

Теперь их соглашения действуют до лета 2025 года.

Якуба перешел в «Крылья» летом 2019 года. На счету 26-летнего полузащитника 51 матч за команду.

Сергей Пиняев начал выступления за «Крылья Советов» в прошлом сезоне. За год 17-летний Пиняев сыграл в 30 матчах, забил 4 мяча и отдал 3 голевые передачи.

Новый сезон РПЛ стартует 15 июля.

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