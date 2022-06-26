Лещук: «Медийный футбол – это не футбол, а пародия на него»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук поделился впечатлениями от товарищеского матча против команды блогеров «Амкал» (5:0). Он не считает медийный футбол настоящим.

«Медийный футбол — это не футбол, а пародия на него. Ребята молодцы, делают крутое шоу, тем более, «Амкал». Они добились того, чтобы сыграть на стадионе РПЛ с профессиональной командой. Значит, они делают все правильно, раз они добились такого успеха.

Пришли ли эти 15 тысяч на нас или на «Амкал»? К сожалению, на нас особо не пришли. Это было больше шоу для Егора Крида и «Амкала». Ничего, у нас своя подготовка. Для нас это первая игра в предсезонке, вполне хороший спарринг получился», – сказал Лещук.

Последние 4 гола «Амкал» пропустил в последние 10 минут встречи.

Победный гол у «Динамо» забил хоккеист Александр Овечкин.

Это был дебютный матч в «Динамо» для главного тренера Славиши Йокановича.

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