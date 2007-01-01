Гризманн покрасил волосы на затылке в радужные цвета

В зенит небось переходит к своим радужным?
Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн сменил имидж.
Футболист покрасил волосы на затылке в радужные цвета. Соответствующее фото он опубликовал в соцсетях.
Вероятно, таким образом француз поддержал сексуальные меньшинства.
В июне в Европе и США проходит так называемый «месяц гордости», во время которого сообщество ЛГБТК+ отмечает борьбу за свои права во всем мире.
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Фото: соцсети Антуана Гризманна