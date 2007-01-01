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Гризманн покрасил волосы на затылке в радужные цвета

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн сменил имидж.

Футболист покрасил волосы на затылке в радужные цвета. Соответствующее фото он опубликовал в соцсетях.

Вероятно, таким образом француз поддержал сексуальные меньшинства.

В июне в Европе и США проходит так называемый «месяц гордости», во время которого сообщество ЛГБТК+ отмечает борьбу за свои права во всем мире.

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Фото: соцсети Антуана Гризманна

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Источник: «Бомбардир»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +65

    Болотоход 8 минут назад

    В зенит небось переходит к своим радужным?

    0
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    Рейтинг: +14108

    Fusballer 10 минут назад

    Ещё и с серьгой в ухе. Пират, наверное.

    0
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    Рейтинг: +1359

    zarsm 19 минут назад

    Мда

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