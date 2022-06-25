Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Гризманн покрасил волосы на затылке в радужные цвета

25 июня 2022, 17:17
23

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн сменил имидж.

Футболист покрасил волосы на затылке в радужные цвета. Соответствующее фото он опубликовал в соцсетях.

Вероятно, таким образом француз поддержал сексуальные меньшинства.

В июне в Европе и США проходит так называемый «месяц гордости», во время которого сообщество ЛГБТК+ отмечает борьбу за свои права во всем мире.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное

Фото: соцсети Антуана Гризманна

Еще по теме:
Кубок лиг. Месси оформил 2+1 в матче с мексиканским клубом, Гризманн забил гол
МЛС. Гризманн забил первый гол, клуб Миранчука продлил безвыигрышную серию
Примера. «Атлетико» потерпел унизительное поражение в прощальном матче Гризманна
Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Барселона Атлетико Гризманн Антуан
Комментарии (23)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
zarsm
1656167206
Мда
Ответить
Fusballer
1656167728
Ещё и с серьгой в ухе. Пират, наверное.
Ответить
Plyash
1656168733
Это мозги наружу полезли,словно у лисы сметана в известной народной сказке.
Ответить
the teacher
1656168789
зачем? с ним и так все понятно было ))
Ответить
MU-fanatic
1656169275
а чего еще вы ждали от Антуана?))
Ответить
Aldo.CSKA
1656169752
Месяц гордости!!! Это ж надо так назвать еще!
Ответить
Salt-N-Pepa
1656170486
А зачем на каждом углу кричать что ты в зад долбишься?))) Срамота.
Ответить
Ubuntu
1656174935
Я как-бы ничего против геев не имею. Но после такого Гризмана иначе как пи* *ор* *сом не назвать
Ответить
Plyash
1656181663
Ребята,пошутить над Антуаном можно,а оскорблять не надо.Если кто не знает,у него трое детишек,все родились 8 апреля,но в разные годы.Почитайте в инете.Не надо быть такими злыми.Он не из гейевропы.
Ответить
zigbert
1656227482
Может это и не Гризманн?
Ответить
Главные новости
Карседо прокомментировал волевую победу «Спартака» над «Родиной»
23:46
Семак назвал причину безголевой серии форварда, купленного за 15 миллионов
23:34
Шварц попросил «Динамо» подписать футболиста, не игравшего год из-за разрыва крестов
23:29
В Аргентине все матчи остановят на 10-й минуте в честь Месси, объявившего об уходе из сборной
23:17
4
Кубок России. «Балтика» по пенальти проиграла «Крыльям Советов»
22:55
3
Кубок России. «Спартак» добыл волевую победу над «Родиной» (3:1) благодаря дублю Солари
22:44
36
«Краснодар» близок к покупке экс-партнера Роналду
22:10
1
Трансфер ЦСКА оказался на грани срыва
21:52
4
ВидеоБекхэм удивил жену большим кабачком
21:40
12
Канчельскис сказал, кто угробил академию «Спартака»
21:30
5
Все новости
Все новости
Агент Захаряна отреагировал на жесткое высказывание спортивного директора «Сосьедада»
22:22
ФотоЖезус выбрал игровой номер в «Барселоне»
21:21
Тренер «Сосьедада» сделал заявление о Захаряне
19:40
Стало известно, кто сорвал переход Родри в «Реал»
18:43
1
Букмекеры определили явного фаворита на получение «Золотого мяча» в 2026 году
17:59
6
Директор «Сосьедада» – о Захаряне: «Терпению есть предел»
17:26
3
Футболиста «Реала» лишили водительских прав за вождение в нетрезвом виде
16:29
Реакция агента Захаряна на интерес «Динамо»
13:47
1
Фото«Бетис» подписал игрока, трижды бравшего ЛЧ с «Реалом»
11:57
Игрок «Спартака» описал Карседо одним прилагательным
11:44
2
«Динамо» рассматривает возвращение российского игрока из Европы
10:46
4
Альба: «Мои дочери больше русские, чем испанки»
Вчера, 23:59
ФотоЯмаль кардинально изменил имидж
Вчера, 23:29
3
ВидеоМатерная презентация Жезуса в «Барселоне»
Вчера, 20:24
Защитник «Реала» завершил карьеру в сборной Германии
Вчера, 18:02
«Атлетико» принял решение по Альваресу
Вчера, 17:21
2
ФотоБразильский форвард перешел в «Барселону»
Вчера, 15:54
2
Реакция Флика на покупку Жезуса «Барселоной»
Вчера, 11:29
Тренер «Барселоны» высказался о разгроме «Райо Вальекано»
Вчера, 09:48
Ямаль побил рекорды Холанда и Мбаппе
Вчера, 01:00
Реакция Моуринью на уход Месси из сборной Аргентины
Вчера, 00:43
Примера. «Барселона» разнесла «Райо Вальекано» – 5:2! У Рафиньи и Ямаля по дублю
Вчера, 00:30
Ямаль превзошел достижение Месси в «Барселоне»
Вчера, 00:16
«Спартак» предложил 12 миллионов за полузащитника «Бетиса»
31 августа
8
ВидеоМбаппе – о свадьбе с испанской актрисой: «Спокойной ночи»
31 августа
1
Захаряна обвинили в непрофессионализме
31 августа
2
Платини объяснил, в чем Хвича превзошел Мбаппе в борьбе за «Золотой мяч»
31 августа
3
Захаряну предложили вариант в РПЛ
31 августа
10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+