Гризманн покрасил волосы на затылке в радужные цвета

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн сменил имидж.

Футболист покрасил волосы на затылке в радужные цвета. Соответствующее фото он опубликовал в соцсетях.

Вероятно, таким образом француз поддержал сексуальные меньшинства.

В июне в Европе и США проходит так называемый «месяц гордости», во время которого сообщество ЛГБТК+ отмечает борьбу за свои права во всем мире.

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Фото: соцсети Антуана Гризманна