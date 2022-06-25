Тренер «Крыльев» Осинькин высказался о переходе Сарвели в «Сочи»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин дал комментарий по поводу ухода из самарского клуба в «Сочи» нападающего Владислава Сарвели.

«Игрок, который забивает девять голов в чемпионате, конечно, всегда будет на виду. Тем более что это его первый сезон в Премьер-лиге. Возможно, адаптировавшись, он сможет стать ещe лучше.

Мы понимали, что ко многим нашим футболистам есть интерес. Если спрашивать меня как тренера, то, конечно же, я хотел, чтобы наши футболисты, а тем более лидеры – были с нами. Особенно такие, как Зиньковский и Сарвели.

Мы с Владом отработали последние шесть лет вместе. Он всегда был со мной в одной команде. Рос и превратился из совсем юного футболиста в зрелого мастера. Прошeл все этапы – от новичка второй лиги до игрока, которым интересуются клубы РПЛ.

Что будет с моим спором с Геничем о количестве голов Сарвели? Во-первых, когда мы поспорили, не было возможности что-то проговорить: на что мы спорим и так далее. Я поддержал спор, потому что хочу, чтобы мои футболисты забивали и забивали много. При встрече с Константином мы обсудим этот вопрос», – сказал Осинькин.

24-летний Сарвели выступал за «Крылья» с лета 2020 года.

Он забил 16 голов и сделал 11 ассистов в 61 матче.

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