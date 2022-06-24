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«Запомню навсегда». Сарвели попрощался с «Крыльями Советов»

Нападающий Владислав Сарвели прокомментировал свой уход из «Крыльев Советов».

«Я безумно благодарен всем за время, которое я провел в Самаре. Здесь невероятные, особенные болельщики, прекрасный город.

Хочу сказать спасибо тренерскому штабу «Крыльев», всему персоналу клуба. На стадионе в Самаре прекрасная атмосфера – вместе с командой мы всегда чувствовали мощную поддержку болельщиков.

За два сезона в моей памяти останется множество приятных моментов. Вместе мы пережили невероятные эмоции, я запомню это навсегда.

Уверен, что у «Крыльев» с такой поддержкой губернатора всe будет хорошо», – сказал Сарвели.

  • 24-летний форвард перешел в «Сочи».
  • Он выступал за «Крылья» с лета 2020 года.
  • Сарвели забил 16 голов и сделал 11 ассистов в 61 матче.

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Источник: сайт «Крыльев Советов»

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