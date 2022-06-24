«Сочи» объявил о переходе Сарвели

Не понимаю , куда смотрели Спартак , Зенит , Динамо , не говоря уже , о Цска , Локо !
Подписывают Никакущего Бакаева , а Сарвели , Сперцяна не замечают !
Нападающий Владислав Сарвели перешел в «Сочи» из «Крыльев Советов».
24-летний форвард взял в «Сочи» 11-й номер.
- Сарвели выступал за «Крылья» с лета 2020 года.
- За 2 сезона он забил 16 голов и сделал 11 ассистов в 61 матче.
- Рыночная стоимость воспитанника «Чертаново» – 1,8 миллиона евро.
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