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«Сочи» объявил о переходе Сарвели

Нападающий Владислав Сарвели перешел в «Сочи» из «Крыльев Советов».

24-летний форвард взял в «Сочи» 11-й номер.

  • Сарвели выступал за «Крылья» с лета 2020 года.
  • За 2 сезона он забил 16 голов и сделал 11 ассистов в 61 матче.
  • Рыночная стоимость воспитанника «Чертаново» – 1,8 миллиона евро.

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Источник: телеграм-канал «Сочи»

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24.06.2022 22:12
Комментарии5
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    Рейтинг: +9271

    САДЫЧОК 1 час назад

    Не понимаю , куда смотрели Спартак , Зенит , Динамо , не говоря уже , о Цска , Локо !
    Подписывают Никакущего Бакаева , а Сарвели , Сперцяна не замечают !

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    Рейтинг: +1973

    LOKOfanatik19 > САДЫЧОК 58 минут назад

    ну Сарвели ок, а Сперцян то что? есть лишние 10-15 лямов, Краснодар своих просто так не отвускает.

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    Рейтинг: +462

    Salt-N-Pepa 1 час назад

    Эх, растащили Крылья(((( В следующем сезоне дай бог в пердив не вылетят

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    Рейтинг: +4272

    sobaka120982 > Salt-N-Pepa 42 минуты назад

    А с сочи то же самое

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    Рейтинг: +462

    Salt-N-Pepa > sobaka120982 5 минут назад

    Посмотрим. Но в любом случае лучше сильный Сочи в призах, чем ЦСКА, Динамо и т д

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