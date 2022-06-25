«Челси» готов предложить за де Лигта 40-45 миллионов и Вернера

«Челси» хочет усилиться центральным защитником «Ювентуса» Матейсом де Лигтом.

Лондонский клуб готов предложить за 22-летнего футболиста Тимо Вернера с доплатой.

Изначально «Челси» рассчитывал заплатить за голландца 25-30 миллионов евро, затем увеличил предложение до 40-45 миллионов, но этого все равно мало.

Сам де Лигт согласен перейти в команду АПЛ. Вернер также заинтересован в трансфере в «Ювентус».

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