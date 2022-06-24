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«Скрываться и прятаться – не достойно профессионала». Билялетдинов раскритиковал Мозеса

Бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов высказался о полузащитнике «Спартака» Викторе Мозесе, который не прибыл в расположение клуба на сборе в Тарасовке в назначенный день.

«Такие поступки несолидны. Если хочешь разорвать контракт, нужно приехать и по-мужски высказать свою позицию. В «Спартаке» же люди не бестолковые сидят.

Но скрываться, прятаться и не выходить на связь — не достойно профессионала. Особенно такого уровня, как Мозес. Я в шоке от этого. Ладно бы игрок более мелкого калибра так поступил. Но Мозес должен вести себя солидно.

Если так получится, что он больше не будет выступать за «Спартак» — это будет большая потеря для клуба. Он доказал всем, что он игрок высокого класса», — сказал Билялетдинов.

  • ФИФА разрешила легионерам приостанавливать контракты с клубами РПЛ до лета 2023 года.
  • Мозес провел 33 матча в минувшем сезоне, забил 3 гола и отдал 5 ассистов.
  • Его контракт со «Спартаком» истекает в 2024 году.

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Источник: Sport24

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24.06.2022 22:38
Комментарии2
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    Рейтинг: +16163

    житель СПб 1 час назад

    Ну чтож... несем потери (я про российский футбол).

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    Рейтинг: +9271

    САДЫЧОК 1 час назад

    Биляш , что ты несёшь ?
    Татарин , ну что тут , скажешь !

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