«Скрываться и прятаться – не достойно профессионала». Билялетдинов раскритиковал Мозеса

Бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов высказался о полузащитнике «Спартака» Викторе Мозесе, который не прибыл в расположение клуба на сборе в Тарасовке в назначенный день.

«Такие поступки несолидны. Если хочешь разорвать контракт, нужно приехать и по-мужски высказать свою позицию. В «Спартаке» же люди не бестолковые сидят.

Но скрываться, прятаться и не выходить на связь — не достойно профессионала. Особенно такого уровня, как Мозес. Я в шоке от этого. Ладно бы игрок более мелкого калибра так поступил. Но Мозес должен вести себя солидно.

Если так получится, что он больше не будет выступать за «Спартак» — это будет большая потеря для клуба. Он доказал всем, что он игрок высокого класса», — сказал Билялетдинов.

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Мозес провел 33 матча в минувшем сезоне, забил 3 гола и отдал 5 ассистов.

Его контракт со «Спартаком» истекает в 2024 году.

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