«Англия с нами играть не будет». Губерниев – о возможном матче России и Саудовской Аравии

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на новость, что осенью национальная команда может сыграть с Саудовской Аравией.

«Это лучше, чем ни с кем не соревноваться. Англия ведь с нами играть не будет, поэтому кто согласится, с теми и сыграем.

Я сейчас не вижу ни одного соперника для нашей сборной, если Саудовская Аравия согласится играть, будет хорошо, а остальные с нами не сыграют, как и с Белоруссией», — сказал Губерниев.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

В последний раз Россия и Саудовская Аравия встречались на ЧМ-2018.

Тогда россияне разгромили соперника со счетом 5:0.

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