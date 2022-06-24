ЦСКА прокомментировал отказ фанатов посещать матчи из-за Fan ID

Пресс-служба ЦСКА опубликовала официальное заявление в связи с решением фанатов бойкотировать игры во всех турнирах, где введен Fan ID.

«Все без исключения в клубе и команде расстроены уходом активной части болельщиков. Нашей команде будет тяжело без вашей яркой и эмоциональной поддержки. Вы – наш 12-й игрок!

Мы с пониманием относимся к позиции нашего актива. Мы не будем открывать продажу абонементов на нижний ярус трибуны А, который для многих стал вторым домом. Продление абонементов на верхний ярус трибуны А станет доступным на следующей неделе.

Наша команда всегда играет ради болельщиков. И мы вместе с игроками будем ждать вас на трибунах!» – говорится в заявлении.

Закон о Fan ID вступил в силу с 1 июня.

Система будет подобна той, которая использовалась на ЧМ-2018.

С начала нового сезона РПЛ она будет работать на 5 стадионах.

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