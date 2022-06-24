Фанаты ЦСКА будут бойкотировать матчи РПЛ из-за Fan ID

Болельщики ЦСКА присоединились к отказу посещать матчи в связи с введением системы Fan ID.

В среду о бойкоте игр по аналогичной причине объявили фанаты «Динамо». Еще с прошлого сезона протестуют представители фан-движения «Спартака».

«Актив и ветераны фанатского движения ЦСКА приняли решение о бойкоте всех матчей РПЛ в связи с введением Fan ID в турнире.

Бойкот действует с момента введения паспорта болельщика на любом стадионе лиги и до отказа лиги от этой системы. По этому же принципу мы будем бойкотировать любые другие турниры, на которых введут Fan ID.

Как бы ни развернулись события, сколько бы трудностей ни возникло с организацией альтернатив деятельности нашего движения – оно продолжит жить и активно существовать.

Мы будем поддерживать ЦСКА всюду, где это не будет противоречить нашим идеалам и принципам!» – говорится в заявлении.

Закон о Fan ID вступил в силу с 1 июня.

Система будет подобна той, которая использовалась на ЧМ-2018.

С начала нового сезона РПЛ она будет работать на 5 стадионах.

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