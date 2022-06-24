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Фанаты ЦСКА будут бойкотировать матчи РПЛ из-за Fan ID

24 июня 2022, 15:19
8

Болельщики ЦСКА присоединились к отказу посещать матчи в связи с введением системы Fan ID.

В среду о бойкоте игр по аналогичной причине объявили фанаты «Динамо». Еще с прошлого сезона протестуют представители фан-движения «Спартака».

«Актив и ветераны фанатского движения ЦСКА приняли решение о бойкоте всех матчей РПЛ в связи с введением Fan ID в турнире.

Бойкот действует с момента введения паспорта болельщика на любом стадионе лиги и до отказа лиги от этой системы. По этому же принципу мы будем бойкотировать любые другие турниры, на которых введут Fan ID.

Как бы ни развернулись события, сколько бы трудностей ни возникло с организацией альтернатив деятельности нашего движения – оно продолжит жить и активно существовать.

Мы будем поддерживать ЦСКА всюду, где это не будет противоречить нашим идеалам и принципам!» – говорится в заявлении.

  • Закон о Fan ID вступил в силу с 1 июня.
  • Система будет подобна той, которая использовалась на ЧМ-2018.
  • С начала нового сезона РПЛ она будет работать на 5 стадионах.

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Источник: «Люди в Черном»
Россия. Премьер-лига ЦСКА
Комментарии (8)
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vladimir-7
1656074466
Болельщики всех клубов объединяйтесь в движение, в частности, против системы Fan ID
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серега кашин
1656075980
грош цена таким фанатам
Ответить
алдан2014
1656077137
Бодание с властью продолжается.
Ответить
BRAZILES
1656078165
какой ***** ---это придумал ? ежа ему в зад
Ответить
BRAZILES
1656078441
это если человек из глубинки да проездом через москву захочет сходить на футбол ---то ему непопасть будет просто непродадут билет на матч так получается ДА ЧТО ЭТО ЗА ДЕБЕЛИЗМ
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BRO_football
1656083279
Ну и правильно. Меньше пьяного быдла будет на стадионах, которое мешает смотреть футбол нормальным людям.
Ответить
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