Фанаты ЦСКА будут бойкотировать матчи РПЛ из-за Fan ID

Болельщики ЦСКА присоединились к отказу посещать матчи в связи с введением системы Fan ID.
В среду о бойкоте игр по аналогичной причине объявили фанаты «Динамо». Еще с прошлого сезона протестуют представители фан-движения «Спартака».
«Актив и ветераны фанатского движения ЦСКА приняли решение о бойкоте всех матчей РПЛ в связи с введением Fan ID в турнире.
Бойкот действует с момента введения паспорта болельщика на любом стадионе лиги и до отказа лиги от этой системы. По этому же принципу мы будем бойкотировать любые другие турниры, на которых введут Fan ID.
Как бы ни развернулись события, сколько бы трудностей ни возникло с организацией альтернатив деятельности нашего движения – оно продолжит жить и активно существовать.
Мы будем поддерживать ЦСКА всюду, где это не будет противоречить нашим идеалам и принципам!» – говорится в заявлении.
- Закон о Fan ID вступил в силу с 1 июня.
- Система будет подобна той, которая использовалась на ЧМ-2018.
- С начала нового сезона РПЛ она будет работать на 5 стадионах.
Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное