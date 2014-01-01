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Фанаты ЦСКА будут бойкотировать матчи РПЛ из-за Fan ID

Болельщики ЦСКА присоединились к отказу посещать матчи в связи с введением системы Fan ID.

В среду о бойкоте игр по аналогичной причине объявили фанаты «Динамо». Еще с прошлого сезона протестуют представители фан-движения «Спартака».

«Актив и ветераны фанатского движения ЦСКА приняли решение о бойкоте всех матчей РПЛ в связи с введением Fan ID в турнире.

Бойкот действует с момента введения паспорта болельщика на любом стадионе лиги и до отказа лиги от этой системы. По этому же принципу мы будем бойкотировать любые другие турниры, на которых введут Fan ID.

Как бы ни развернулись события, сколько бы трудностей ни возникло с организацией альтернатив деятельности нашего движения – оно продолжит жить и активно существовать.

Мы будем поддерживать ЦСКА всюду, где это не будет противоречить нашим идеалам и принципам!» – говорится в заявлении.

  • Закон о Fan ID вступил в силу с 1 июня.
  • Система будет подобна той, которая использовалась на ЧМ-2018.
  • С начала нового сезона РПЛ она будет работать на 5 стадионах.

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Источник: «Люди в Черном»

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Сегодня, 15:19
Комментарии8
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    Рейтинг: +279

    BRAZILES 1 час назад

    это если человек из глубинки да проездом через москву захочет сходить на футбол ---то ему непопасть будет просто непродадут билет на матч так получается ДА ЧТО ЭТО ЗА ДЕБЕЛИЗМ

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    Рейтинг: +279

    BRAZILES 1 час назад

    какой ***** ---это придумал ? ежа ему в зад

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +47

    Болотоход 1 час назад

    Стыдно за коней)

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +4664

    алдан2014 1 час назад

    Бодание с властью продолжается.

    0
    Ответить
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    Рейтинг: -82

    diamondfan 1 час назад

    Дебилы!

    2
    Ответить
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    Рейтинг: +7188

    серега кашин 1 час назад

    грош цена таким фанатам

    4
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    Рейтинг: +2165

    Ubuntu > серега кашин 26 минут назад

    А ты уже клеймо себе поставил или только планируешь ставить?

    1
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    Рейтинг: +25007

    vladimir-7 2 часа назад

    Болельщики всех клубов объединяйтесь в движение, в частности, против системы Fan ID

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