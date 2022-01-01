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Фанаты «Динамо» отказались ходить на матчи из-за Fan ID

Болельщики «Динамо» опубликовали заявление, где сообщили об отказе ходить на матчи нового сезона РПЛ. Причина – введение индивидуальных паспортов болельщика (Fan ID).

«На встрече представителей различных объединений динамовских болельщиков было принято решение о прекращении посещения матчей РПЛ по футболу и в дальнейшем других лиг, в которых будет применен закон о Fan ID.

С июля 2022 года новая система заработает на пяти стадионах и для прохода на них нужно будет получить так называемый «паспорт болельщика». Мы понимаем, что до января 2023 года мы могли бы ходить на домашние матчи и посещать другие арены, на которых пока не нужно получение данного документа, но мы не принимаем правила игры, по которым на часть стадионов можно пройти беспрепятственно, а на остальные только по паспорту!

В том числе данное тяжелое для всех нас решение было принято в знак солидарности с фанатами тех клубов, которые уже сейчас обязаны оформлять «паспорт» и не будут посещать матчи, начиная с нового сезона.

Отдельно хотим отметить, что мы не прекращаем свою деятельность и будем посещать мероприятия с участием команд с литерой Д на груди в разных видах спорта.

Каждый болельщик «Динамо» волен самостоятельно принимать решение о продолжении посещения стадиона или отказе от этого, главное, оставаться честным перед самим собой и своей совестью!

Сила в единстве!» – написали болельщики москвичей.

  • Чемпионат стартует 15 июля 2022 года, а завершится 3 июня 2023 года.
  • Полностью календарь можно посмотреть здесь.
  • Действующий чемпион России – «Зенит».

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Источник: сайт фанатов «Динамо»

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Комментарии25
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    Рейтинг: +10

    vyacheslavzhr 55 минут назад

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    Рейтинг: +3806

    ААМ 2 часа назад

    Не люблю фанатов, но они правы, правила д.б. для всех болел одинаковы!

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    Рейтинг: +7276

    Старикан 2 часа назад

    То, что этот закон ущемляет права человека очень скоро поймут не только фанаты , но и обычные болельщики! Вот только поздно уже будет... Бороться с этим надо сейчас и всем вместе!

    0
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    Рейтинг: +1150

    Lilipyt > Старикан 2 часа назад

    Чем он ущемляет права человека?

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    Рейтинг: +4737

    neim > Старикан 57 минут назад

    Присоединяюсь к вопросу Lilipyt.
    Чем и кого ущемили на Евро 2020 в России ?

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    Рейтинг: +1150

    Lilipyt > neim 49 минут назад

    ты имел ввиду ЧМ 18 года?

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    Рейтинг: +3420

    Беспонтий 2 часа назад

    новость про динамовских неликвидов бог им судья и Степашин


    а опять дерётся горстка бомжей со сворой из
    поросят отель тарасоффка

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    Рейтинг: +4737

    neim 3 часа назад

    Нельзя ссылаться на то, что кто-то уже там отказался. А где же ваше собственное мнение ? За компанию, как говорится в поговорке и жид повесился.
    Оставайтесь адекватными и самодумающими людьми. Команде сейчас особенно важна поддержка болельщиков, не уподобляйтесь дебилам других клубов !

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    Рейтинг: +16070

    ilichkadr 3 часа назад

    Неужели фанаты хряков задружили с фанатами полицаев? С чего бы это? Фанаты коней не поймут.

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    Рейтинг: +8242

    R_a_i_n > ilichkadr 3 часа назад

    как раз фанаты солидарны, ну кроме бомжей

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    Рейтинг: +16

    RedMaksim97 > ilichkadr 2 часа назад

    А с кем надо дружить мясу тогда?

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    Рейтинг: +16070

    ilichkadr > R_a_i_n 2 часа назад

    Вот я и говорю, что так задружили, что кушать не могу.

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    Рейтинг: +16070

    ilichkadr > RedMaksim97 2 часа назад

    У мяса остались только "крысы" и Томь. Фаны остальных клубов и на пушечный выстрел не подпускают крючкохвостых.

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    Рейтинг: +16

    RedMaksim97 > ilichkadr 2 часа назад

    С КС и Томью они дружат? С Торпедо тоже, кстати

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    Рейтинг: +16

    RedMaksim97 > ilichkadr 2 часа назад

    Да и Динамо как враг для мяса не серьезный. Такое себе

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    Рейтинг: +16

    RedMaksim97 > ilichkadr 2 часа назад

    Обычный конкурент

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    Рейтинг: +16070

    ilichkadr > RedMaksim97 2 часа назад

    На счёт мяса не буду утверждать, но часть фанов КС и Томи поддерживают хряков.
    По правде сказать, дружба между зенитовским и спартаковским движами в 1981 году даже была скреплена договором в бумажном виде, но это было давно.

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    Рейтинг: +10792

    Алексей З 3 часа назад

    Давайте посмотрим что будет по факту.
    Весной многие фан-движения заявляли , но только спартаковские за "базар отвечали" и слово сдержали.

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    Рейтинг: +723

    Suvorov51 3 часа назад

    Очень жаль, что так получается, без фанатов нет футбола, только поймите меня правильно, он есть, но его нет, когда собираются фанаты- это часть команды и не важно какая это команда, кроме бомжей, это не команда -это серунчики,т.е. вонючки

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    Рейтинг: +8242

    R_a_i_n 3 часа назад

    Одни бомжи только ходить будут. Молодцы Динамовцы.

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    Рейтинг: +979

    fakeid > R_a_i_n 3 часа назад

    тарасофские бомжи, ты забыл уточнить. а то, что фанаты зенита первыми объявили о бойкоте - об этом ты предпочёл умолчать. как и любая тарасовская гнида.

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    Рейтинг: +10792

    Алексей З > fakeid 3 часа назад

    Кукарекалка , объявить не значить сделать. Только спартаковские сдержали слово и весной не ходили на матчи.
    Ты лжёшь !!! Может во рту что-то мешает , сосунок ?

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    Рейтинг: +8242

    R_a_i_n > fakeid 3 часа назад

    дезеув проснулся! Только после этих заявлений ваши продолжили ходить на стадион. Понял, гни..., пардон дезеув.

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    Рейтинг: +979

    fakeid > R_a_i_n 2 часа назад

    кретин, наши сразу заявили, что не будут ходить, когда систему введут. это потом уже косорылые решили переплюнуть (и заодно выстрелить себе в ногу), отказавшись поддерживать визгами на трибунах с зимы.

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    Рейтинг: +8242

    R_a_i_n > fakeid 2 часа назад

    кретин-дезеув, красиво звучит. Буду тебя называть!!! Ваши балаболы и точка.

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