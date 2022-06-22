Фанаты «Динамо» отказались ходить на матчи из-за Fan ID

Болельщики «Динамо» опубликовали заявление, где сообщили об отказе ходить на матчи нового сезона РПЛ. Причина – введение индивидуальных паспортов болельщика (Fan ID).

«На встрече представителей различных объединений динамовских болельщиков было принято решение о прекращении посещения матчей РПЛ по футболу и в дальнейшем других лиг, в которых будет применен закон о Fan ID.

С июля 2022 года новая система заработает на пяти стадионах и для прохода на них нужно будет получить так называемый «паспорт болельщика». Мы понимаем, что до января 2023 года мы могли бы ходить на домашние матчи и посещать другие арены, на которых пока не нужно получение данного документа, но мы не принимаем правила игры, по которым на часть стадионов можно пройти беспрепятственно, а на остальные только по паспорту!

В том числе данное тяжелое для всех нас решение было принято в знак солидарности с фанатами тех клубов, которые уже сейчас обязаны оформлять «паспорт» и не будут посещать матчи, начиная с нового сезона.

Отдельно хотим отметить, что мы не прекращаем свою деятельность и будем посещать мероприятия с участием команд с литерой Д на груди в разных видах спорта.

Каждый болельщик «Динамо» волен самостоятельно принимать решение о продолжении посещения стадиона или отказе от этого, главное, оставаться честным перед самим собой и своей совестью!

Сила в единстве!» – написали болельщики москвичей.

Чемпионат стартует 15 июля 2022 года, а завершится 3 июня 2023 года.

Полностью календарь можно посмотреть здесь.

Действующий чемпион России – «Зенит».

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