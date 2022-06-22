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Фанаты «Динамо» отказались ходить на матчи из-за Fan ID

22 июня 2022, 13:13
22

Болельщики «Динамо» опубликовали заявление, где сообщили об отказе ходить на матчи нового сезона РПЛ. Причина – введение индивидуальных паспортов болельщика (Fan ID).

«На встрече представителей различных объединений динамовских болельщиков было принято решение о прекращении посещения матчей РПЛ по футболу и в дальнейшем других лиг, в которых будет применен закон о Fan ID.

С июля 2022 года новая система заработает на пяти стадионах и для прохода на них нужно будет получить так называемый «паспорт болельщика». Мы понимаем, что до января 2023 года мы могли бы ходить на домашние матчи и посещать другие арены, на которых пока не нужно получение данного документа, но мы не принимаем правила игры, по которым на часть стадионов можно пройти беспрепятственно, а на остальные только по паспорту!

В том числе данное тяжелое для всех нас решение было принято в знак солидарности с фанатами тех клубов, которые уже сейчас обязаны оформлять «паспорт» и не будут посещать матчи, начиная с нового сезона.

Отдельно хотим отметить, что мы не прекращаем свою деятельность и будем посещать мероприятия с участием команд с литерой Д на груди в разных видах спорта.

Каждый болельщик «Динамо» волен самостоятельно принимать решение о продолжении посещения стадиона или отказе от этого, главное, оставаться честным перед самим собой и своей совестью!

Сила в единстве!» – написали болельщики москвичей.

  • Чемпионат стартует 15 июля 2022 года, а завершится 3 июня 2023 года.
  • Полностью календарь можно посмотреть здесь.
  • Действующий чемпион России – «Зенит».

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Источник: сайт фанатов «Динамо»
Россия. Премьер-лига Динамо
Комментарии (22)
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R_a_i_n
1655892893
Одни бомжи только ходить будут. Молодцы Динамовцы.
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ilichkadr
1655894042
Неужели фанаты хряков задружили с фанатами полицаев? С чего бы это? Фанаты коней не поймут.
Ответить
neim
1655894522
Нельзя ссылаться на то, что кто-то уже там отказался. А где же ваше собственное мнение ? За компанию, как говорится в поговорке и жид повесился. Оставайтесь адекватными и самодумающими людьми. Команде сейчас особенно важна поддержка болельщиков, не уподобляйтесь дебилам других клубов !
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Беспонтий
1655894969
новость про динамовских неликвидов бог им судья и Степашин а опять дерётся горстка бомжей со сворой из поросят отель тарасоффка
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Старикан
1655896589
То, что этот закон ущемляет права человека очень скоро поймут не только фанаты , но и обычные болельщики! Вот только поздно уже будет... Бороться с этим надо сейчас и всем вместе!
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ААМ
1655897385
Не люблю фанатов, но они правы, правила д.б. для всех болел одинаковы!
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