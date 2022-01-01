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«Я с ним больше здороваться не буду». Игроки «Динамо» разозлились на Умярова, мешавшего Фомину бить пенальти

Пресс-атташе «Динамо» Полина Лысенко рассказала о реакции футболистов на поступок полузащитника «Спартака» Наиля Умярова, который мешал Даниилу Фомину перед пробитием пенальти в финале Кубка России.

  • Умяров советовал Фомину бить в левый угол ворот.
  • Затем крикнул перед ударом: «Ну сейчас точно промахнешься!».

«Уверена, что Фомин подаст руку Наилю, но при этом у нас есть ребята, которые сказали: «Да я с ним больше здороваться не буду».

Все было на эмоциях, мы начнем сезон, они будут здороваться и общаться. Они показывают, что проявление не fair play неприемлемо», – сказал Лысенко.

  • Фомин пробил выше ворот на 99-й минуте. Благодаря его промаху «Спартак» выиграл турнир.
  • Это первый промах для 25-летнего россиянина с пенальти во взрослой карьере.
  • До этого он реализовал 14 попыток в РПЛ.

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Источник: «Матч ТВ»

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Сегодня, 12:28
Комментарии14
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    Рейтинг: +3425

    Axe111 1 час назад

    Ну естественно он виноват что крикнул что-то, и чел ударил ВЫШЕ ВОРОТ С 11 МЕТРОВ)))))))))))))))))))

    1
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    Рейтинг: +32147

    oyabun 1 час назад

    Футбольные хитрости на поле никто не отменял. Как например различные симуляции по ходу игры. Но на поле не кисейные барышни выходят - нечего пенять на других, когда сам не смог настроиться и абстрагироваться от всего постороннего.

    4
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    Рейтинг: +1074

    alefreddy 1 час назад

    от этого Умярову ума не прибавится

    0
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    Рейтинг: +6060

    Viper for CSKA 1 час назад

    Не обижаться надо, а выходить на поле и брать реванш. Выиграть пару матчей подряд у Спартака, и дело с концом. На Умярова слова тратить никакого смысла нет. Он своим поведением уже показал, что как человек он не ахти, а какой он футболист, сезон показал. Проходной двор и творческая импотенция в центре - главная причина десятого места Спартака.

    0
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    Рейтинг: +1496

    Benifacto 1 час назад

    эх Динамо Динамо!!! вспомнили бы вы лучше слова великого Яшина:
    -Нереализованный пенальти вина бьющего.
    ты на что футболист то? чтобы отвлекаца в самый ответственный момент? а лазеры когда в глаза на ЛЧ светят? так что тут Умярова я полностью поддерживаю...а вот эти вот сопли, это позорище!

    6
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    Рейтинг: +830

    lejnin 2 часа назад

    Т.е. когда футболисты начинают валяться по полчаса, травмированные не уходят за кромку поля - это тактические хитрости, а когда криками сбивают пенальтиста - это фу-фу и не фейр-плей :D

    6
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    Рейтинг: +16014

    Cleaner 2 часа назад

    Детский сад собрался в команде "Пятьдесят лет без чемпионства"...(

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    Рейтинг: +37

    RedMaksim97 > Cleaner 2 часа назад

    Когда они последний раз брали чемпионат?

    1
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    Рейтинг: +16127

    ilichkadr > RedMaksim97 1 час назад

    1976 год

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +37

    RedMaksim97 2 часа назад

    Клуб без амбиций

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +37

    RedMaksim97 2 часа назад

    Динамо то куда вообще лезет

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    Ответить
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    Рейтинг: +37

    RedMaksim97 2 часа назад

    Господи, да всем срать

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