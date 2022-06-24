«Я с ним больше здороваться не буду». Игроки «Динамо» разозлились на Умярова, мешавшего Фомину бить пенальти

Пресс-атташе «Динамо» Полина Лысенко рассказала о реакции футболистов на поступок полузащитника «Спартака» Наиля Умярова, который мешал Даниилу Фомину перед пробитием пенальти в финале Кубка России.

Умяров советовал Фомину бить в левый угол ворот.

Затем крикнул перед ударом: «Ну сейчас точно промахнешься!».

«Уверена, что Фомин подаст руку Наилю, но при этом у нас есть ребята, которые сказали: «Да я с ним больше здороваться не буду».

Все было на эмоциях, мы начнем сезон, они будут здороваться и общаться. Они показывают, что проявление не fair play неприемлемо», – сказал Лысенко.

Фомин пробил выше ворот на 99-й минуте. Благодаря его промаху «Спартак» выиграл турнир.

Это первый промах для 25-летнего россиянина с пенальти во взрослой карьере.

До этого он реализовал 14 попыток в РПЛ.

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