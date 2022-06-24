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  • «Я с ним больше здороваться не буду». Игроки «Динамо» разозлились на Умярова, мешавшего Фомину бить пенальти

«Я с ним больше здороваться не буду». Игроки «Динамо» разозлились на Умярова, мешавшего Фомину бить пенальти

24 июня 2022, 12:28
13

Пресс-атташе «Динамо» Полина Лысенко рассказала о реакции футболистов на поступок полузащитника «Спартака» Наиля Умярова, который мешал Даниилу Фомину перед пробитием пенальти в финале Кубка России.

  • Умяров советовал Фомину бить в левый угол ворот.
  • Затем крикнул перед ударом: «Ну сейчас точно промахнешься!».

«Уверена, что Фомин подаст руку Наилю, но при этом у нас есть ребята, которые сказали: «Да я с ним больше здороваться не буду».

Все было на эмоциях, мы начнем сезон, они будут здороваться и общаться. Они показывают, что проявление не fair play неприемлемо», – сказал Лысенко.

  • Фомин пробил выше ворот на 99-й минуте. Благодаря его промаху «Спартак» выиграл турнир.
  • Это первый промах для 25-летнего россиянина с пенальти во взрослой карьере.
  • До этого он реализовал 14 попыток в РПЛ.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Динамо Спартак Фомин Даниил Умяров Наиль
Комментарии (13)
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RedMaksim97
1656063251
Господи, да всем срать
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RedMaksim97
1656063267
Динамо то куда вообще лезет
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lejnin
1656065305
Т.е. когда футболисты начинают валяться по полчаса, травмированные не уходят за кромку поля - это тактические хитрости, а когда криками сбивают пенальтиста - это фу-фу и не фейр-плей :D
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Benifacto
1656065798
эх Динамо Динамо!!! вспомнили бы вы лучше слова великого Яшина: -Нереализованный пенальти вина бьющего. ты на что футболист то? чтобы отвлекаца в самый ответственный момент? а лазеры когда в глаза на ЛЧ светят? так что тут Умярова я полностью поддерживаю...а вот эти вот сопли, это позорище!
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Viper for CSKA
1656066635
Не обижаться надо, а выходить на поле и брать реванш. Выиграть пару матчей подряд у Спартака, и дело с концом. На Умярова слова тратить никакого смысла нет. Он своим поведением уже показал, что как человек он не ахти, а какой он футболист, сезон показал. Проходной двор и творческая импотенция в центре - главная причина десятого места Спартака.
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alefreddy
1656066919
от этого Умярову ума не прибавится
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oyabun
1656067192
Футбольные хитрости на поле никто не отменял. Как например различные симуляции по ходу игры. Но на поле не кисейные барышни выходят - нечего пенять на других, когда сам не смог настроиться и абстрагироваться от всего постороннего.
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Axe111
1656068452
Ну естественно он виноват что крикнул что-то, и чел ударил ВЫШЕ ВОРОТ С 11 МЕТРОВ)))))))))))))))))))
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inzek
1656110351
а пальчиком не забыли пригрозить? смешно)
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моэм
1656134663
Подобные поиски виновников в собственных неудачах на стороне выглядят жалко и такая дорога всегда в тупик ... Динамо надо срочно поменять психолога команды , но в первую очередь дурочку - малолетку в роли Пресс Атташе Полечку Лысенко .
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