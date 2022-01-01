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Дивеев рассказал, когда игрокам ЦСКА сообщили о назначении Федотова

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев высказался о назначении Владимира Федотова на пост главного тренера московского клуба.

«Мы с командой, когда были на медобследовании, еще не знали, что будет новый главный тренер. После завершения сезона догадывались, наверное, мы тоже читали то, что писали в СМИ, – кто может быть, кто не может.

Потом, когда сборы начались, произошло официальное объявление и его добавили в чат», – сказал Дивеев.

  • Федотов перешел в ЦСКА из «Сочи».
  • Он сменил в команде из Москвы Алексея Березуцкого.
  • Тренер заключил с новым клубом контракт на 3 года.

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Источник: ТАСС

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Комментарии1
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    Рейтинг: +16154

    житель СПб 1 час назад

    Какая то новая мода пошла: тренер команды со 2 места идет тренировать команду с 4 места...

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