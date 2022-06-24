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  • Дивеев рассказал, когда игрокам ЦСКА сообщили о назначении Федотова

Дивеев рассказал, когда игрокам ЦСКА сообщили о назначении Федотова

24 июня 2022, 10:58
1

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев высказался о назначении Владимира Федотова на пост главного тренера московского клуба.

«Мы с командой, когда были на медобследовании, еще не знали, что будет новый главный тренер. После завершения сезона догадывались, наверное, мы тоже читали то, что писали в СМИ, – кто может быть, кто не может.

Потом, когда сборы начались, произошло официальное объявление и его добавили в чат», – сказал Дивеев.

  • Федотов перешел в ЦСКА из «Сочи».
  • Он сменил в команде из Москвы Алексея Березуцкого.
  • Тренер заключил с новым клубом контракт на 3 года.

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига ЦСКА Дивеев Игорь Федотов Владимир
Комментарии (1)
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житель СПб
1656058477
Какая то новая мода пошла: тренер команды со 2 места идет тренировать команду с 4 места...
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