Дивеев рассказал, когда игрокам ЦСКА сообщили о назначении Федотова

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев высказался о назначении Владимира Федотова на пост главного тренера московского клуба.

«Мы с командой, когда были на медобследовании, еще не знали, что будет новый главный тренер. После завершения сезона догадывались, наверное, мы тоже читали то, что писали в СМИ, – кто может быть, кто не может.

Потом, когда сборы начались, произошло официальное объявление и его добавили в чат», – сказал Дивеев.

Федотов перешел в ЦСКА из «Сочи».

Он сменил в команде из Москвы Алексея Березуцкого.

Тренер заключил с новым клубом контракт на 3 года.

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