Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Зобнин хочет вернуться в «Динамо». Клуб категорически против

Зобнин хочет вернуться в «Динамо». Клуб категорически против

24 июня 2022, 09:58
13

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин хочет вернуться в «Динамо».

«В мае слышал, что Рома в кругу друзей рассказывал, что хочет вернуться в «Динамо».

По моим данным, бело-голубые категорически против такого расклада», – написал журналист Иван Карпов в телеграме.

  • Зобнин играл за «Динамо» до 2016 года, после чего перешел в «Спартак».
  • В прошлом сезоне Зобнин забил 3 гола и сделал 1 ассист в 32 играх.
  • Контракт 28-летнего игрока со «Спартаком» рассчитан до 2024 года.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное

Еще по теме:
Зобнин сказал, как удалось забить гол «Зениту» 9
«Гены папы»: сын Зобнина поступил в академию «Спартака» 4
Стало известно, действительно ли Зобнин требовал у «Спартака» уменьшения зарплаты 1
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Спартак Динамо Зобнин Роман
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Серёга-Динамовец
1656055336
В свое время он предал Динамо, погнался за длинным рублём, так что обратной дороги нет!!!
Ответить
Томик
1656055375
Чушь. Зачем ему могло понадобиться в "Динамо"?
Ответить
oyabun
1656057031
К чему распространять подобный бред?
Ответить
NewLife
1656057391
Зачем публиковать высосанные из пальца сплетни ?
Ответить
alefreddy
1656057599
вот как не нужен он и здесь лавку полировать будет это уже не тот Рома что был ранее
Ответить
житель СПб
1656057982
"Если я так решила - сама я в гости к вам приду!" - вспомнились слова из знаменитой песни. А вообще - согласен с комментами внизу - конечно, бред.
Ответить
ilichkadr
1656058220
Да, Рома последние 3 года ты никакой. Золото, серебро, бронзу, ЗМС по случаю получил, теперь пора и сваливать.
Ответить
Atyrau85
1656058301
Бред Питт. Лучше порадуемся трансферу Зиньковского
Ответить
inzek
1656110463
у меня бабки около подъезда и не такое говорят)
Ответить
Главные новости
В Аргентине все матчи остановят на 10-й минуте в честь Месси, объявившего об уходе из сборной
23:17
2
Кубок России. «Балтика» по пенальти проиграла «Крыльям Советов»
22:55
3
Кубок России. «Спартак» добыл волевую победу над «Родиной» (3:1) благодаря дублю Солари
22:44
30
«Краснодар» близок к покупке экс-партнера Роналду
22:10
1
Трансфер ЦСКА оказался на грани срыва
21:52
3
ВидеоБекхэм удивил жену большим кабачком
21:40
12
Канчельскис сказал, кто угробил академию «Спартака»
21:30
4
ЦСКА объявил имя второго летнего новичка
21:07
3
Кубок России. «Зенит» разгромил махачкалинское «Динамо» (3:0) благодаря дублю Соболева
20:27
19
«Спартак» лишился Барко на неопределенный срок
20:20
9
Все новости
Все новости
Аззи сделал заявление о переходе в ЦСКА
22:39
1
Канчельскис сказал, кто угробил академию «Спартака»
21:30
4
ЦСКА объявил имя второго летнего новичка
21:07
3
Радимов сказал, какого игрока не хватило «Спартаку» для победы над «Оренбургом»
20:39
1
«Спартак» лишился Барко на неопределенный срок
20:20
9
Семак ответил на вопрос о сроках восстановления Вендела и Педро
20:06
У Соболева больше голевых действий в этом сезоне, чем сыгранных матчей
19:19
7
Бородюк ответил на критику Канчельскиса в адрес академии «Локомотива»
19:07
1
Вердикт Радимова по скандальному пенальти «Зенита»
18:58
30
«Краснодар» может заплатить 15 миллионов за экс-игрока ЦСКА и «Динамо»
18:51
1
Российский футболист раскрыл, почему сбежал из Турции
18:32
1
Президент «Фламенго» публично радовался продаже Платы в «Динамо»: «Больше не нужно искать его по ночному Рио»
17:50
3
Радимов – об удалении Дивеева: «Остаться без трусов было бы хуже»
17:40
3
Овчинников ответил на критику Канчельскиса в адрес академии «Локомотива»
17:01
7
Дасаев сказал, в чем сила нынешнего «Спартака»
16:56
10
Главный врач ЦСКА – о травме Гайича: «Удалось избежать самого страшного»
16:45
Канчельскис: «Где хваленая академия «Локомотива»? Там играют блатные»
16:16
6
Мартинс отреагировал на отказ «Динамо» подписывать его из-за проваленного медосмотра
15:55
6
Украинцы Малиновский и Батагов могут в ноябре приехать в Петербург
15:36
8
Бубнов назвал Кондакова «зенитовским выкормышем»: «Подлец уже в таком возрасте!»
15:24
33
Участнику ЧМ-2026 ищут клуб в РПЛ после срыва трансфера в «Динамо»
15:00
4
Кокорин за 3 месяца пребывания в России 39 раз нарушил ПДД
14:43
11
Гурцкая назвал российского футболиста, который может оживить «Зенит»
14:30
11
Бубнов разобрал скандальный пенальти в пользу «Зенита» в Воронеже
13:57
28
Реакция агента Захаряна на интерес «Динамо»
13:47
1
В «Динамо» ответили, не жалеют ли о срыве трансфера Тюкавина в «Зенит» за 30 миллионов
13:35
1
Мостовой назвал человека, который спасет РПЛ от судейских ошибок
13:23
4
Романцев отреагировал на сенсационную ничью «Спартака» с «Оренбургом»
13:03
19
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+