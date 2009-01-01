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Зобнин хочет вернуться в «Динамо». Клуб категорически против

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин хочет вернуться в «Динамо».

«В мае слышал, что Рома в кругу друзей рассказывал, что хочет вернуться в «Динамо».

По моим данным, бело-голубые категорически против такого расклада», – написал журналист Иван Карпов в телеграме.

  • Зобнин играл за «Динамо» до 2016 года, после чего перешел в «Спартак».
  • В прошлом сезоне Зобнин забил 3 гола и сделал 1 ассист в 32 играх.
  • Контракт 28-летнего игрока со «Спартаком» рассчитан до 2024 года.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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Комментарии12
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    Рейтинг: +132

    Atyrau85 1 час назад

    Бред Питт. Лучше порадуемся трансферу Зиньковского

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    Ответить
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    Рейтинг: +16118

    ilichkadr 1 час назад

    Да, Рома последние 3 года ты никакой. Золото, серебро, бронзу, ЗМС по случаю получил, теперь пора и сваливать.

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +16154

    житель СПб 1 час назад

    "Если я так решила - сама я в гости к вам приду!" - вспомнились слова из знаменитой песни. А вообще - согласен с комментами внизу - конечно, бред.

    2
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    Рейтинг: +1074

    alefreddy 1 час назад

    вот как не нужен он и здесь лавку полировать будет это уже не тот Рома что был ранее

    0
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    Рейтинг: +14565

    NewLife 1 час назад

    Зачем публиковать высосанные из пальца сплетни ?

    2
    Ответить
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    Рейтинг: +32136

    oyabun 1 час назад

    К чему распространять подобный бред?

    4
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    Рейтинг: +7178

    Томик 2 часа назад

    Чушь. Зачем ему могло понадобиться в "Динамо"?

    2
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    Рейтинг: +129

    Серёга-Динамовец 2 часа назад

    В свое время он предал Динамо, погнался за длинным рублём, так что обратной дороги нет!!!

    2
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    Рейтинг: +7178

    Томик > Серёга-Динамовец 2 часа назад

    Погнался за длинным рублем, а "Динамо" взяло и назло Зобнину выиграло всё что только можно. И теперь он ему завидует и хочет за титулами вернуться. Логично.

    0
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    Рейтинг: +15366

    Barmaleushka 2 часа назад

    Скоро Зиньковский будет плакать "ну заберите меня отсюда , хоть кто-нибудь" . Но после перехода в Заремак уже никуда не берут .

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    Рейтинг: +2084

    spam2009 > Barmaleushka 49 минут назад

    я смотрю у вас там в психушке при бомжепритоне дверь открытых дверей что ли случился, понабежали тут

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    Рейтинг: +15366

    Barmaleushka > spam2009 36 минут назад

    А ты не стой у двери в психушке , беги - и будет шанс погулять на свободе . Не зевай , а то санитары уже наверно тебя искать бросились .

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