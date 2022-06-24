Зобнин хочет вернуться в «Динамо». Клуб категорически против

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин хочет вернуться в «Динамо».
«В мае слышал, что Рома в кругу друзей рассказывал, что хочет вернуться в «Динамо».
По моим данным, бело-голубые категорически против такого расклада», – написал журналист Иван Карпов в телеграме.
- Зобнин играл за «Динамо» до 2016 года, после чего перешел в «Спартак».
- В прошлом сезоне Зобнин забил 3 гола и сделал 1 ассист в 32 играх.
- Контракт 28-летнего игрока со «Спартаком» рассчитан до 2024 года.
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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова