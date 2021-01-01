Дюков не обещал Хачатурянцу ввести мораторий на вылет из РПЛ

Чудеса какие-то... Или - чудеса жульничающих журналистов.
Президент РФС Александр Дюков заявил, что не обещал главе РПЛ Ашоту Хачатурянцу ввести мораторий на вылет по итогам сезона-2021/22.
– Вы не говорили Ашоту Рафаиловичу Хачатурянцу, что никто не будет вылетать из РПЛ?
– Нет. Такого обещания я не давал. Если бы такое обещание было дано, на мартовском бюро исполкома было бы принято другое решение.
– Говорилось о том, что никто не будет вылетать из РПЛ, но 3-я и 4-я команды ФНЛ не войдут в лигу.
– Это было бы нарушение регламента, никто бы на это не пошел. Вы говорите, что обсуждалась какая-то альтернатива, которой не было.
- Из РПЛ напрямую вылетели «Рубин» и «Арсенал».
- «Уфа» проиграла в стыках «Оренбургу», «Химки» победили «СКА-Хабаровск».
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