Дюков не обещал Хачатурянцу ввести мораторий на вылет из РПЛ

Президент РФС Александр Дюков заявил, что не обещал главе РПЛ Ашоту Хачатурянцу ввести мораторий на вылет по итогам сезона-2021/22.

– Вы не говорили Ашоту Рафаиловичу Хачатурянцу, что никто не будет вылетать из РПЛ?

– Нет. Такого обещания я не давал. Если бы такое обещание было дано, на мартовском бюро исполкома было бы принято другое решение.

– Говорилось о том, что никто не будет вылетать из РПЛ, но 3-я и 4-я команды ФНЛ не войдут в лигу.

– Это было бы нарушение регламента, никто бы на это не пошел. Вы говорите, что обсуждалась какая-то альтернатива, которой не было.

Из РПЛ напрямую вылетели «Рубин» и «Арсенал».

«Уфа» проиграла в стыках «Оренбургу», «Химки» победили «СКА-Хабаровск».

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