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Дюков не обещал Хачатурянцу ввести мораторий на вылет из РПЛ

Президент РФС Александр Дюков заявил, что не обещал главе РПЛ Ашоту Хачатурянцу ввести мораторий на вылет по итогам сезона-2021/22.

– Вы не говорили Ашоту Рафаиловичу Хачатурянцу, что никто не будет вылетать из РПЛ?

– Нет. Такого обещания я не давал. Если бы такое обещание было дано, на мартовском бюро исполкома было бы принято другое решение.

– Говорилось о том, что никто не будет вылетать из РПЛ, но 3-я и 4-я команды ФНЛ не войдут в лигу.

– Это было бы нарушение регламента, никто бы на это не пошел. Вы говорите, что обсуждалась какая-то альтернатива, которой не было.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +16154

    житель СПб 1 час назад

    Чудеса какие-то... Или - чудеса жульничающих журналистов.

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