Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
2 Тест: кто станет чемпионом России?
Тест: кто станет чемпионом России?
3 Тест: найдите клуб на карте России
Тест: найдите клуб на карте России

В РФС объяснили, почему крымские клубы еще не включены в состав российских турниров

Вице-президент РФС Игорь Каменской высказался о приглашении клубов из Крыма в состав российского футбола.

«У нас все важное. Вы даже не представляете себе, какое большое количество усилий с самого начала прилагал РФС, чтобы постепенно интегрировать крымский футбольные ассоциации — занимаемся этим постоянно, поверьте.

Важно не создать риски для общей системы управления футболом в стране и не дискредитировать взаимоотношения российского футбола с мировыми регуляторами. Вы пытались смешать эту тему с темой расширения чемпионата — а это разные истории», — сказал Каменской.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное

Новости по теме
«Вы – экстремист. Почти террорист». Дюков – журналисту 2
«Мир» – новый титульный спонсор РПЛ. Сумма контракта – 800 миллионов рублей («РБ Спорт») 5
Стал известен новый глава судейского комитета РФС. Хачатурянц остается главой ЭСК 2
Источник: «Спорт-Экспресс»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 17:57
Комментарии13
...
  • ...
    Рейтинг: +1159

    ГенГриг 28 секунд назад

    Не знаю кто там наверху принимает решения.Но то что там мудаки это точно...Сколько можно уже смотреть на европу и мир . дети и то уже все понимают.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +19264

    derrik2000 1 минуту назад

    "Важно не создать риски для общей системы управления футболом в стране и не дискредитировать взаимоотношения российского футбола с мировыми регуляторами. Вы пытались смешать эту тему с темой расширения чемпионата — а это разные истории», — сказал Каменской."

    "Птичий язык" бюрократа-сцыкуна" ("как бы чего не вышло!") характерен для ЛЮБОЙ системы управления в нашем современном российском обществе.
    Если раньше ЭТО нещадно критиковалось в "Правде", "Известиях", других ГЛАВНЫХ центральных газетах СССР, то сейчас просто "относятся с пониманием" к тому, что управленческие должности занимают "люди без лица".
    Политика государства такая.
    Надеюсь, что уже БЫЛА до известных событий такая политика.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1098

    mama1991 2 минуты назад

    запад весь ваш бизнес #б@лом в г о в н о сунул, сявки....а вы пресмыкаетесь до сих пор...

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1098

    mama1991 7 минут назад

    потому что вы все там питухи, это вам от крымчан, г а н д о ны.... а мы бл я на референдум ходили всеми семьями...

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +7183

    серега кашин 7 минут назад

    и сам не понял что сказал

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1098

    mama1991 9 минут назад

    пошли нах@й со своим го в н о ф утболом, пи@орасы, гамноэс сраное

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +12882

    playsh 11 минут назад

    Сказал,словно в лужу пёрнул - все всё сразу в голове с "интегрировали"...Только наш незабвенный Черномырдин смог бы,наверное, высказаться похлеще.

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1098

    mama1991 12 минут назад

    урод тупой

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +314

    Феникс 28 42 минуты назад

    Боятся принять крымские команды в РФС. Сбербанк,ВТБ боятся открыть филиалы в Крыму...У кого то еще есть сомнения --чей Крым ? )))

    4
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +1098

    mama1991 > Феникс 28 6 минут назад

    та понятно что и рыбку съесть и на@уй сесть

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +14531

    NewLife 49 минут назад

    Переведите пож. на русский язык эту мутату.

    5
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +548

    Hala Madrid > NewLife 38 минут назад

    Крым как бы наш и всё такое, но когда речь о деньгах, то Крым постоит в сторонке

    3
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11