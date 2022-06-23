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  • В РФС объяснили, почему крымские клубы еще не включены в состав российских турниров

В РФС объяснили, почему крымские клубы еще не включены в состав российских турниров

23 июня 2022, 17:57
31

Вице-президент РФС Игорь Каменской высказался о приглашении клубов из Крыма в состав российского футбола.

«У нас все важное. Вы даже не представляете себе, какое большое количество усилий с самого начала прилагал РФС, чтобы постепенно интегрировать крымский футбольные ассоциации — занимаемся этим постоянно, поверьте.

Важно не создать риски для общей системы управления футболом в стране и не дискредитировать взаимоотношения российского футбола с мировыми регуляторами. Вы пытались смешать эту тему с темой расширения чемпионата — а это разные истории», — сказал Каменской.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (31)
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vladimir-7
1655997248
Конкретно не сказал ничего, это всё в стиле РФС, но, в общем, поговорили о футболе, выпили, закусили и разошлись довольные переговорами.
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NewLife
1655998671
Переведите пож. на русский язык эту мутату.
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derrik2000
1656001568
"Важно не создать риски для общей системы управления футболом в стране и не дискредитировать взаимоотношения российского футбола с мировыми регуляторами. Вы пытались смешать эту тему с темой расширения чемпионата — а это разные истории», — сказал Каменской." "Птичий язык" бюрократа-сцыкуна" ("как бы чего не вышло!") характерен для ЛЮБОЙ системы управления в нашем современном российском обществе. Если раньше ЭТО нещадно критиковалось в "Правде", "Известиях", других ГЛАВНЫХ центральных газетах СССР, то сейчас просто "относятся с пониманием" к тому, что управленческие должности занимают "люди без лица". Политика государства такая. Надеюсь, что уже БЫЛА до известных событий такая политика.
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ГенГриг
1656001604
Не знаю кто там наверху принимает решения.Но то что там мудаки это точно...Сколько можно уже смотреть на европу и мир . дети и то уже все понимают.
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Vitaga
1656001792
люди головы кладут а этот чиновник жопу прикрывает чтоб под санкции не попасть
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nemolod
1656006022
Вас просто выпихнули со всех международных турниров,а вы все про какие-то риски и взаимоотношения рассуждаете!
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Кузьмич на трибуне
1656006471
О какой дискредитации речь? Европа по всем направлениям ведет неприкрытую войну против России. Хватит смотреть в Европу, ХВАТИТ. Чем раньше вы прекратите платить членские взносы в УЕФА, тем раньше вас начнут уважать.
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Sergh4
1656008683
Они нас на хрен послали а вы все продолжаете присмыкаться!? Сколько можно быть терпилами!? На хрен убрать руководство РФС с такой политикой!
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VVM1964
1656009493
Надо принимать - хуже то от этого уже не будет, а пользоваться моментом надо ! )
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За Московский ЦСКА
1656009938
РФС - сборище неадекватов. Страну выгнали из еврокубков и ЧМ, а они еще трясутся, сборище ссыкунов и любителей бабла. Впрочем,как и все наши гнилые банки и сетевые заправки. Вот где работают против своей страны, может их национализировать нужно, что бы санкции против своей же страны не поддерживали! А РФС - разогнать на х..!
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