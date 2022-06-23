В РФС объяснили, почему крымские клубы еще не включены в состав российских турниров

Вице-президент РФС Игорь Каменской высказался о приглашении клубов из Крыма в состав российского футбола.

«У нас все важное. Вы даже не представляете себе, какое большое количество усилий с самого начала прилагал РФС, чтобы постепенно интегрировать крымский футбольные ассоциации — занимаемся этим постоянно, поверьте.

Важно не создать риски для общей системы управления футболом в стране и не дискредитировать взаимоотношения российского футбола с мировыми регуляторами. Вы пытались смешать эту тему с темой расширения чемпионата — а это разные истории», — сказал Каменской.

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