Стал известен новый глава судейского комитета РФС. Хачатурянц остается главой ЭСК

Павел Каманцев возглавил судейский комитет РФС.

«Исполком РФС утвердил руководителя департамента судейства Павла Каманцева в должности главы судейского комитета. Вопрос был внесeн в повестку заседания исполнительного комитета по предложению Ашота Хачатурянца.

Павел Каманцев был одним из авторов судейской реформы РФС в 2019 году. При его участии РФС разработал новые регламенты и этические стандарты для рефери, увеличил фонд оплаты труда арбитров и сформировал прозрачную систему рейтингов и премирования.

В марте 2022 года он стал исполняющим обязанности руководителя департамента судейства после ухода с поста Витора Перейры.

Ашот Хачатурянц остаeтся председателем экспертно-судейской комиссии РФС», – сообщила пресс-служба РФС.

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