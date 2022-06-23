Nike объявил о полном уходе из России: «Магазины больше не откроются»

Американская фирма Nike объявила о полном уходе с российского рынка.
«Компания Nike приняла решение уйти с российского рынка.
В связи с этим сайт Nike.com и мобильное приложение Nike больше не будут доступны в этом регионе. Магазины Nike недавно временно закрылись и больше не откроются», – сообщила компания на официальном сайте.
- Компания еще не объявляла о прекращении сотрудничества с «Зенитом».
- Ранее Nike прекратил сотрудничество со «Спартаком» и «Уралом».
- Московский клуб недосчитается около 500 миллионов рублей в год.
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Источник: официальный сайт Nike