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Nike объявил о полном уходе из России: «Магазины больше не откроются»

Американская фирма Nike объявила о полном уходе с российского рынка.

«Компания Nike приняла решение уйти с российского рынка.

В связи с этим сайт Nike.com и мобильное приложение Nike больше не будут доступны в этом регионе. Магазины Nike недавно временно закрылись и больше не откроются», – сообщила компания на официальном сайте.

  • Компания еще не объявляла о прекращении сотрудничества с «Зенитом».
  • Ранее Nike прекратил сотрудничество со «Спартаком» и «Уралом».
  • Московский клуб недосчитается около 500 миллионов рублей в год.

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Источник: официальный сайт Nike

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Сегодня, 14:52
Комментарии13
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    Рейтинг: +1973

    LOKOfanatik19 8 минут назад

    Ранее Nike прекратил сотрудничество со «Спартаком» и «Уралом».

    Зенит то башляет такие бабки, что можно и поработать. Какие же все жадные.... Сказал стоп, прекращай... мир в худшее время живет.

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    Рейтинг: +1368

    Sedoi_Goblin 31 минуту назад

    Ну и хрен с ними) ADIBAS и REEDOK не хуже)))

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    Рейтинг: +16099

    ilichkadr > Sedoi_Goblin 21 минуту назад

    ADIBAS и REEDOK тоже не сегодня/завтра свалят. Янки немцев дожмут.

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    Рейтинг: +1056

    alefreddy 31 минуту назад

    погиб Максим ну и х.. с ним(Nike)

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    Рейтинг: +10265

    "supermax" 53 минуты назад

    это ж такое такое делается? теперь не купишь необоснованно дорогущих шмоток что ли?...хотя да...я ж и не покупал

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    Рейтинг: +1026

    Hoahin > "supermax" 36 минут назад

    Кто в "смешных ценах" одевается, им конечно все равно))

    0
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    Рейтинг: +16099

    ilichkadr > "supermax" 17 минут назад

    Вновь возвращаемся к "фирмЕ" у спекулянтов.

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    Рейтинг: +10265

    "supermax" > Hoahin 12 минут назад

    ваще п а х у ю....
    а ты можешь заплакать, например.....хотя от твоего жалостливого коммента мне самому рыдать хочется

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    Рейтинг: +10265

    "supermax" > ilichkadr 12 минут назад

    интересно, а "найк" предупредил нерусских на рынках, что их фирма ушла из России? ахах

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    Рейтинг: +16099

    ilichkadr > "supermax" 4 минуты назад

    Полагаю, что да. Иначе какой интерес закрываться? Азеры заранее , у них же баулы закупили.

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    Рейтинг: +2164

    Ubuntu 57 минут назад

    В форме от Demix теперь будут играть

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    Рейтинг: +309

    Феникс 28 1 час назад

    Почему так долго думали ? Порядочные фирмы уже в марте апреле ушли.

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    Рейтинг: +1565

    PassCSKA > Феникс 28 36 минут назад

    Снимали сливки

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