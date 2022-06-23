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  • Nike объявил о полном уходе из России: «Магазины больше не откроются»

Nike объявил о полном уходе из России: «Магазины больше не откроются»

23 июня 2022, 14:52
25

Американская фирма Nike объявила о полном уходе с российского рынка.

«Компания Nike приняла решение уйти с российского рынка.

В связи с этим сайт Nike.com и мобильное приложение Nike больше не будут доступны в этом регионе. Магазины Nike недавно временно закрылись и больше не откроются», – сообщила компания на официальном сайте.

  • Компания еще не объявляла о прекращении сотрудничества с «Зенитом».
  • Ранее Nike прекратил сотрудничество со «Спартаком» и «Уралом».
  • Московский клуб недосчитается около 500 миллионов рублей в год.

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Источник: официальный сайт Nike
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Урал Россия
Комментарии (25)
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"supermax"
1655985723
это ж такое такое делается? теперь не купишь необоснованно дорогущих шмоток что ли?...хотя да...я ж и не покупал
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alefreddy
1655986992
погиб Максим ну и х.. с ним(Nike)
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Sedoi_Goblin
1655987017
Ну и хрен с ними) ADIBAS и REEDOK не хуже)))
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LOKOfanatik19
1655988418
Ранее Nike прекратил сотрудничество со «Спартаком» и «Уралом». Зенит то башляет такие бабки, что можно и поработать. Какие же все жадные.... Сказал стоп, прекращай... мир в худшее время живет.
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Красногорск_Фан
1655989961
Найк Борзов остается, как и маленькая лошадка. Все будет хорошо.
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oyabun
1655990599
Какой такой Найк? Разве он весь не от Ашота?
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DeStar
1655992813
ну так себе. Но думаю приедут через три девять земель просто Больше ржу с патриотов, которые в один миг стали такими "патриотами" и на рынке купим, и овощи сами на грядках вырастем, и компьютер свой создадим и самолет потом и вообще мы самый топ. Странное поведение. Понятно что из-за найка плакать вряд ли кто-то будет, кому-то дорого было ,но брали когда хотели качество. Но кичиться тем что на рынке будем покупать абибас... ну красавцы,скоро с лужи пить будут и есть с земли по СОБСТВЕННОМУ желанию еще, красиво работает пропаганда. И это не агр россиян, просто некоторые люди как-то странно на все это реагируют) хрен с этим найком, да и прочими, просто ситуация сама по себе фиговая, а Мы/Вы и рады.
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alp
1655993785
когда будут возвращатся, то разрешить можно, но при условии, что будут обеспечивать формой все детские школы РФ в течении года бесплатно
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КаДеС
1655996105
"Назло маме отморожу уши". Найк не является жизненноважной продукцией, одежду и сами нашьём и турки с индусами могут подогнать, Китай, Иран.
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Томик
1655999584
Продавали у нас ширпотреб всякий по необоснованным ценникам... да ещё нашитый у азиатов. Покедова, пиндосики!
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