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Языджи прокомментировал уход из ЦСКА

Полузащитник «Лилля» Юсуф Языджи прокомментировал уход из ЦСКА.

«Вероятно, самая сложная часть нашей профессии – необходимость прощаться, но это часть жизни.

Моя история в ЦСКА завершилась. Я всегда буду вспоминать это время с теплотой.

Хочу поблагодарить наших болельщиков, партнеров по команде, персонал, тренерский штаб, чью поддержку я ощущал на протяжении этих шести месяцев. Вы всегда будете в моем сердце», – сказал Языджи.

  • ЦСКА арендовал Языджи зимой.
  • Хавбек забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 12 играх.
  • ЦСКА не договорился с «Лиллем» о выкупе турка за 12 миллионов евро.

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Источник: сайт ЦСКА

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