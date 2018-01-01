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«Никогда не говори никогда». Зидан – о работе в «ПСЖ»

Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не исключил, что в будущем возглавит «ПСЖ».

«Никогда не говори никогда. Особенно когда ты тренер. Будучи футболистом, я мог выбирать между почти всеми клубами. Как главный тренер я не могу пойти в 50 команд. Есть всего два-три варианта», – сказал Зидан.

  • Француз выиграл с «Реалом» 3 ЛЧ подряд.
  • Он покинул мадридскую команду год назад.
  • Сообщалось, что Зидан готов работать только в четырех клубах.

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Источник: L’Equipe

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