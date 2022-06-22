«Я посмеялся». Терюшков – о переходе Глушакова в «Динамо»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков отреагировал на информацию о возможном переходе Дениса Глушакова в «Динамо». Об этом написал комментатор Константин Генич.

«Мне как-то позвонили и сказали, что Глушаков якобы вот-вот перейдет в «Динамо». Я посмеялся. Если же «Динамо» или другой клуб захочет приобрести Глушакова, то у него такая возможность будет. Еще при подписании контракта мы договорились с Денисом, что без проблем его отпустим.

Сейчас он комфортно чувствует себя в «Химках» и никуда уходить не планирует», – сказал Терюшков.

Глушаков в прошедшем сезон забил 11 голов и сделал 3 ассиста в 31 матче.

Экс-капитану «Спартака» в январе исполнилось 35 лет.

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