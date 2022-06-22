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  • «До сих пор не верится». Газинский – о решении «Краснодара» не продлевать с ним контракт

«До сих пор не верится». Газинский – о решении «Краснодара» не продлевать с ним контракт

22 июня 2022, 10:07
8

Бывший полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский раскрыл детали своего ухода из клуба.

– Почему вы не продлили контракт? В чем суть ситуации?

– Никаких секретов и сложностей: договор закончился, его не продлили. Клуб посчитал нужным не продлевать. Я же не могу спросить: «Почему не будете?» Все, окей. Агент позвонил и сказал, что так. Вообще между ним и клубом был диалог, поначалу вроде бы планировалось продление, агент приехал на переговоры, но почти сразу при встрече сказали, что договор продлять не планируют. Очевидно, что не рассчитывают. Если бы рассчитывали, то продлили.

– Вопрос вообще не в деньгах?

– Даже не стоял. Был разговор, чтобы агент приехал обсудить условия, он приехал и без переговоров ему сказали, что продлевать договор не планируют. Это все.

– Обидно, что все так закончилось?

– Нет, жизнь продолжается. Понятно, что я девять лет провел в клубе, до сих пор не верится. Тяжеловато психологически, столько матчей провел, и «Краснодар» – мой второй дом, я большую часть карьеры провел здесь. Тяжеловато морально, но ничего, у меня еще есть время поиграть.

– Грустно будет переезжать из Краснодара?

– У меня здесь вся жизнь: семья, двое детей, родители. Вообще все у меня здесь. Старшей дочке нужно готовиться к школе. Это бытовые сложности, но, с другой стороны, если надо переезжать, то что тут поделаешь? Не хочешь переезжать? Сиди тогда в Краснодаре, заканчивай карьеру. Соберемся и поедем, все в порядке.

  • Газинский выступал за «Краснодар» с 2013 года.
  • На его счету 282 матча (рекорд клуба), 14 голов и 29 ассистов.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар Газинский Юрий
Комментарии (8)
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acor94
1655881951
Зачем переезжать. Кубань есть же
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Andrew01
1655884553
Видимо у Краснодара серьезные финансовые проблемы, решили ведомость зарплатную разгрузить. Будут играть молодежью похоже в новом сезоне, ну и те кто у кого еще есть контракт из старого состава.
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Spirit_78
1655885860
Наигрался Галицкий?
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zigbert
1655898975
Жаль таких игроков, которые верой и правдой служили одной команде но оказались ненужными.
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