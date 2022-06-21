Официально: система Fan ID будет работать на пяти стадионах с начала нового сезона РПЛ

Система Fan ID будет действовать на пяти стадионах клубов РПЛ со старта сезона-2022/23.

«Планируется, что с начала сезона карта болельщика будет обязательна для посещения матчей РПЛ на пяти аренах.

Речь идeт о стадионах «Екатеринбург Арена», «Нижний Новгород», «Ростов Арена», «Солидарность Самара Арена» и «Фишт», где играют «Урал», «Пари НН», «Ростов», «Крылья Советов» и «Сочи», соответственно.

Остальные стадионы подключатся к проекту во второй части сезона», – сообщает пресс-служба РПЛ.

Чемпионат стартует 15 июля 2022 года, а завершится 3 июня 2023 года.

Полностью календарь можно посмотреть здесь .

. Действующий чемпион России – «Зенит».

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