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Официально: система Fan ID будет работать на пяти стадионах с начала нового сезона РПЛ

Система Fan ID будет действовать на пяти стадионах клубов РПЛ со старта сезона-2022/23.

«Планируется, что с начала сезона карта болельщика будет обязательна для посещения матчей РПЛ на пяти аренах.

Речь идeт о стадионах «Екатеринбург Арена», «Нижний Новгород», «Ростов Арена», «Солидарность Самара Арена» и «Фишт», где играют «Урал», «Пари НН», «Ростов», «Крылья Советов» и «Сочи», соответственно.

Остальные стадионы подключатся к проекту во второй части сезона», – сообщает пресс-служба РПЛ.

  • Чемпионат стартует 15 июля 2022 года, а завершится 3 июня 2023 года.
  • Полностью календарь можно посмотреть здесь.
  • Действующий чемпион России – «Зенит».

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Источник: сайт РПЛ

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Комментарии1
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    Рейтинг: +8166

    R_a_i_n 2 минуты назад

    Позорная система.

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