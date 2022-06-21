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  • Официально: система Fan ID будет работать на пяти стадионах с начала нового сезона РПЛ

Официально: система Fan ID будет работать на пяти стадионах с начала нового сезона РПЛ

21 июня 2022, 20:34
7

Система Fan ID будет действовать на пяти стадионах клубов РПЛ со старта сезона-2022/23.

«Планируется, что с начала сезона карта болельщика будет обязательна для посещения матчей РПЛ на пяти аренах.

Речь идeт о стадионах «Екатеринбург Арена», «Нижний Новгород», «Ростов Арена», «Солидарность Самара Арена» и «Фишт», где играют «Урал», «Пари НН», «Ростов», «Крылья Советов» и «Сочи», соответственно.

Остальные стадионы подключатся к проекту во второй части сезона», – сообщает пресс-служба РПЛ.

  • Чемпионат стартует 15 июля 2022 года, а завершится 3 июня 2023 года.
  • Полностью календарь можно посмотреть здесь.
  • Действующий чемпион России – «Зенит».

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Источник: сайт РПЛ
Россия. Премьер-лига Урал Нижний Новгород Ростов Крылья Советов Сочи
Комментарии (7)
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R_a_i_n
1655833437
Позорная система.
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вальтер79
1655833858
да уж просто писец еще бы сетки под электричеством натянули был бы полный комплект
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BRO_football
1655834060
Спасибо, что поддерживаете региональный футбол! Теперь на стадионы будет ходить ещё меньше болельщиков, а клубы станут меньше зарабатывать.
Ответить
Stavr007
1655838559
это хорошо, байкотировать будет легче
Ответить
rossonero666
1655840433
Я не фанат росс клубов, но если у вас осталась хоть капля самоуважения бойкотируйте!
Ответить
DeStar
1655844694
Прощу прощения за тупой вопрос. Если я, белорус, например приеду в сочи, мск да или и питер и там будут fan id ( ну потом же везде будут) то я не смогу вот так с улицы попасть на футбол да?)
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