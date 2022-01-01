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Определились даты проведения матчей «Спартака» и ЦСКА в новом сезоне РПЛ

Российская Премьер-лига опубликовала расписание матчей на сезон-2022/23.

ЦСКА и «Спартак» впервые встретятся в 13-м туре на «ВЭБ Арене». Игра запланирована на 14-16 октября.

Во втором круге команды сыграют в 28-м туре на «Открытие Банк Арене» 19-21 мая.

Полностью календарь можно посмотреть здесь.

  • Чемпионат стартует 15 июля 2022 года, а завершится 3 июня 2023 года.
  • ЦСКА в минувшем сезоне занял 5-е место в РПЛ.
  • «Спартак» стал 10-м.

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Источник: сайт РПЛ

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