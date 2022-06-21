Президент «Урала» рассказал, какие клубы продавили отказ от расширения РПЛ

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал решение клубов РПЛ не расширять лигу с сезона-2023/24.

Вчера состоялось голосование за расширение Премьер-лиги.

Большинство клубов выступили против.

Поддержали инициативу только «Урал», «Крылья Советов» и «Химки».

«К сожалению, голос футбольной провинции вновь не был услышан, свое решение продавили столичные клубы, которым расширение в силу ряда причин не интересно.

Мы остаемся при своем мнении. Увеличение числа участников РПЛ необходимо: в России достаточно качественных футболистов, способных играть в РПЛ, им нужно дать шанс. А болельщики в крупных городах страны достойны того, чтобы на своих стадионах регулярно видеть лучшие российские клубы.

Без увеличения числа клубов в РПЛ развитие футбола в стране невозможно», – сказал Иванов.

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