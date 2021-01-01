Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: какой футболист спрятался за комиком?
Тест: какой футболист спрятался за комиком?
2 Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
3 Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?

Президент «Урала» рассказал, какие клубы продавили отказ от расширения РПЛ

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал решение клубов РПЛ не расширять лигу с сезона-2023/24.

«К сожалению, голос футбольной провинции вновь не был услышан, свое решение продавили столичные клубы, которым расширение в силу ряда причин не интересно.

Мы остаемся при своем мнении. Увеличение числа участников РПЛ необходимо: в России достаточно качественных футболистов, способных играть в РПЛ, им нужно дать шанс. А болельщики в крупных городах страны достойны того, чтобы на своих стадионах регулярно видеть лучшие российские клубы.

Без увеличения числа клубов в РПЛ развитие футбола в стране невозможно», – сказал Иванов.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное

Новости по теме
Стало известно, какие клубы проголосовали за расширение РПЛ до 18 команд 7
В РПЛ отреагировали на предложение «Урала» расширить лигу 1
«Не только в Москве хотят смотреть футбол». Президент «Урала» Иванов настаивает на расширении РПЛ 4
Источник: сайт «Урала»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 08:48
Комментарии2
...
  • ...
    Рейтинг: +1080

    Andrew01 42 минуты назад

    Уже последние 5 или 6 сезонов один из клубов РПЛ может не закончить сезон из-за финансовых проблем, которые решает РФС для команды ищет спонсоров и т.д. Иванов хочет чтобы таких клубов каждый год было 2-3?

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +16103

    житель СПб > Andrew01 29 минут назад

    Но это же переворачивание проблемы с ног на голову? ВСЕ деньги в Лиге - бюджетные (исключение - Галицкий - только подтверждает правило). Так может, их надо перераспределить равномерно, и с провинцией поделиться? Как это сделали с Сочи, с Оренбургом. Может, и московским клубам стоит поделиться доходами от народных нефти, от весьма сомнительной деятельности банков? И тогда увеличение РПЛ станет беспроблемным.

    1
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11