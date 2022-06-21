Ловчев назвал условие, при котором «Зенит» может не стать чемпионом России

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев в интервью журналисту Сергею Егорову высказался о борьбе за чемпионство в следующем сезоне РПЛ.

— При каких обстоятельствах «Зенит» может не стать чемпионом, вы понимаете?

— Нет, не знаю. «Зенит» может не стать чемпионом, если РФС возглавит Зарема, а генеральным директором и судьями будет распоряжаться Федун. Вот он им даст…

— Вы считаете ту историю, что РФС руководит бывший президент «Зенита», это влияет как-то на судейство?

— Думаю, как-то побочно влияет. Когда Федун выступает про «украли 13 очков»… «Спартак» неконкурентоспособен по длине чемпионата. Вот о чем разговор.

Новый сезон РПЛ стартует 17 июля.

«Зенит» выигрывает чемпионат четырежды подряд.

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