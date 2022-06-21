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Ловчев назвал условие, при котором «Зенит» может не стать чемпионом России

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев в интервью журналисту Сергею Егорову высказался о борьбе за чемпионство в следующем сезоне РПЛ.

— При каких обстоятельствах «Зенит» может не стать чемпионом, вы понимаете?

— Нет, не знаю. «Зенит» может не стать чемпионом, если РФС возглавит Зарема, а генеральным директором и судьями будет распоряжаться Федун. Вот он им даст…

— Вы считаете ту историю, что РФС руководит бывший президент «Зенита», это влияет как-то на судейство?

— Думаю, как-то побочно влияет. Когда Федун выступает про «украли 13 очков»… «Спартак» неконкурентоспособен по длине чемпионата. Вот о чем разговор.

  • Новый сезон РПЛ стартует 17 июля.
  • «Зенит» выигрывает чемпионат четырежды подряд.

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Источник: Sport24

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Комментарии5
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    Рейтинг: +3794

    ААМ 17 минут назад

    Прав Ловчев. Он не СПАМвец, а Спартаковец, а это не одно и то же.

    0
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    Рейтинг: +16103

    житель СПб 26 минут назад

    Ведь Ловчев - искренний и полноценный сторонник Спартака. И все, что он здесь написал - его искреннее мнение: "Спартак неконкурентоспособен по длине Чемпионата"...

    0
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    Рейтинг: +1334

    Узб@гоеный 1 час назад

    Спартак не конкурент Зениту, даже с ручными судьями фердуна. Просто классом ниже. Гыгыгы

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    Рейтинг: +14466

    NewLife 1 час назад

    Условие, при котором на Бомбардире будет меньше мусора - не публиковать скурвившихся бывших, таких как Ловчев, Тихонов, Мостовой, Кавазашвили.

    1
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    Рейтинг: +789

    fakeid 1 час назад

    я просто оставлю это здесь для обитателей тарасовки)

    https://www.youtube.com/watch?v=MiPFRgwja_g

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