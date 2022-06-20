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  • «Пришел букмекер и сказал: нужен другой тренер». Орлов – об отставке Кержакова из «Пари НН»

«Пришел букмекер и сказал: нужен другой тренер». Орлов – об отставке Кержакова из «Пари НН»

20 июня 2022, 19:01
9

Спортивный журналист Геннадий Орлов прокомментировал отставку Александра Кержакова с поста главного тренера «Пари НН».

«Непонятное решение. У Кержакова такая пресса: сделал команду, оставил ее в РПЛ. Отработал в «Нижнем» великолепно. Но пришел новый спонсор – букмекерская компания – и сказал: мы будем финансировать команду, нам нужен другой тренер. Вот с этим и связана замена.

Говорили, что Кержаков не нашел контакт с командой, что-то еще… Но это же глупость. Запомните: тренером часто недовольны те, кого он не ставит в состав. Неужели это непонятно?

Кержаков доказал, что выбирал игроков для участия в матчах правильно, делал работу профессионально. А что внутри там происходит – кто доволен тренером, кто недоволен – мы не узнаем. Так всегда происходит.

Внутри каждой команды есть «Пятая колонна», никуда от этого не денешься. В каждой команде есть недовольные, конфликты. Как Лобановский отказывался от игроков, Бесков, вспомните. Великие тренеры. Потом эти недовольные, обиженные «запускают волну» через своих знакомых, агентов, футболистов. Отсюда все эти разговоры.

Хороший парень Михаил Галактионов, я его знаю. Он ни при чем. Спонсор сказал: хотим своего тренера – все. Объяснения генерального директора «Нижнего» на тему, почему поменяли тренера, ничего не объясняют. Он говорит, это якобы для того, чтобы команда более ровно прошла сезон, привлекались молодые игроки...

Директор, думаете, понимает что-то в футболе? Показатель качества работы Кержакова – место команды в турнирной таблице. «Нижний» с таким составом не вылетел, значит, тренер был прав», – сказал Орлов.

  • «Пари НН» стал 11-м в дебютном сезоне РПЛ.
  • Клуб решил не продлевать контракт с Кержаковым.
  • Вместо него назначили Михаила Галактионова.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород Кержаков Александр Орлов Геннадий
Комментарии (9)
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Иван Петров 1986
1655742170
У нас все решают деньги. Деньги, деньги и только деньги. Все остальное - целесообразность, польза, талант - это, по мнению, наших верхов все г..но.
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vladik12
1655742475
С ручным Галактионовым будет проще организовывать нужные букмекеру результаты. Кержа-то было бы сложнее уговорить "лечь" в том или ином матче, у него есть стержень, в отличие от Галактионова. Все тут понятно.
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BarStep
1655746468
Пожелаю-ка я в новом сезоне ФК Пари НН отыграть все ставки с + для Пари.. Да и с чистой совестью в ФНЛ..
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BRO_football
1655753217
Так ведь хреново Кержаков проработал в Нижнем Новгороде, в том-то и дело. 11 место - это плохой показатель, особенно если до зоны стыков 1 очко, а до вылета - 4 очка, притом что Нижний Новгород ещё и меньше всех голов забил. Спасибо Газпрому и Зениту, в этот раз обошлось. В следующем сезоне уже может так не повести.
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paracetamol
1655759443
Букмекеру нужно, чтобы команда выигрывала и проигрывала по его указке. Это же ежу понятно. А Саша в такие игры не играет!
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