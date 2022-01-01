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«Пришел букмекер и сказал: нужен другой тренер». Орлов – об отставке Кержакова из «Пари НН»

Спортивный журналист Геннадий Орлов прокомментировал отставку Александра Кержакова с поста главного тренера «Пари НН».

«Непонятное решение. У Кержакова такая пресса: сделал команду, оставил ее в РПЛ. Отработал в «Нижнем» великолепно. Но пришел новый спонсор – букмекерская компания – и сказал: мы будем финансировать команду, нам нужен другой тренер. Вот с этим и связана замена.

Говорили, что Кержаков не нашел контакт с командой, что-то еще… Но это же глупость. Запомните: тренером часто недовольны те, кого он не ставит в состав. Неужели это непонятно?

Кержаков доказал, что выбирал игроков для участия в матчах правильно, делал работу профессионально. А что внутри там происходит – кто доволен тренером, кто недоволен – мы не узнаем. Так всегда происходит.

Внутри каждой команды есть «Пятая колонна», никуда от этого не денешься. В каждой команде есть недовольные, конфликты. Как Лобановский отказывался от игроков, Бесков, вспомните. Великие тренеры. Потом эти недовольные, обиженные «запускают волну» через своих знакомых, агентов, футболистов. Отсюда все эти разговоры.

Хороший парень Михаил Галактионов, я его знаю. Он ни при чем. Спонсор сказал: хотим своего тренера – все. Объяснения генерального директора «Нижнего» на тему, почему поменяли тренера, ничего не объясняют. Он говорит, это якобы для того, чтобы команда более ровно прошла сезон, привлекались молодые игроки...

Директор, думаете, понимает что-то в футболе? Показатель качества работы Кержакова – место команды в турнирной таблице. «Нижний» с таким составом не вылетел, значит, тренер был прав», – сказал Орлов.

  • «Пари НН» стал 11-м в дебютном сезоне РПЛ.
  • Клуб решил не продлевать контракт с Кержаковым.
  • Вместо него назначили Михаила Галактионова.

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Источник: «РБ Спорт»

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Сегодня, 19:01
Комментарии15
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    Рейтинг: +694

    Suvorov51 9 минут назад

    Не могу понять зачем хохлогеи влезают к нам на страницу. так они же це гейропа, а у РОССИИ ты просто ЖОПА

    0
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    Рейтинг: +323

    Fialet > Suvorov51 6 секунд назад

    Да Феникс то ещё более менее, с ним можно общаться, тут есть совсем дерьмовые. Не буду показывать пальцем, но я с ними не то, что общаться, срать на одном поле не сяду.

    0
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    Рейтинг: +694

    Suvorov51 24 минуты назад

    Так вот по делу, верить Флюгеру - Орлову просто нельзя, он питается от ПРОМКВАСА, а это значит всегда будет поддерживать все бомжей, хотя к Кержакову отношение нормальное. это вам не Буланов, тот считает себя великим тренерм, а кого он тренерует?, и все таки Кржаков нормально отработал, но. решает хозяин

    0
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    Рейтинг: +7120

    BarStep 31 минуту назад

    Пожелаю-ка я в новом сезоне ФК Пари НН отыграть все ставки с + для Пари..
    Да и с чистой совестью в ФНЛ..

    1
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    Рейтинг: +288

    Феникс 28 41 минуту назад

    букмекер и сказал: нужен другой тренер========Ну чо ж, кто платит тот и музыку заказывает...Кто девушку одевает, тот её и раздевает.)))

    0
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    Рейтинг: +694

    Suvorov51 > Феникс 28 32 минуты назад

    А что хохлогей говорит на русском языке, так тебя ********** во Львиви просто размажут

    1
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    Рейтинг: +288

    Феникс 28 > Suvorov51 17 минут назад

    Suvorov51 --- ТЫ ! Записался добровольцем ? Или как у Спартача 80 очко жим жим.)))

    0
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    Рейтинг: +24435

    bset 1 час назад

    Пришел букмекер и сказал "Куда ни плюнь, одни питерцы" и решил выкинуть Кержакова. Осталось главного питерца выкинуть и заживем.

    5
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    Рейтинг: +7120

    BarStep > bset 28 минут назад

    Мечтатель кремлевский
    из зазеркалье..

    1
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    Рейтинг: +15322

    Barmaleushka > bset 4 минуты назад

    Заживёте обязательно . Рано или поздно все болячки заживают .

    0
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    Рейтинг: +1091

    mama1991 1 час назад

    плевать и на нн пари матч и на всех этих букмекеров)))

    2
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    Рейтинг: +10750

    Алексей З 1 час назад

    Ничего удивительного в решение нет. Игра команды , мягко говоря. желала лучшего и если бы не "дружеская помощь" ( очко от Зенита и 4 от Сочи) просто вылетели.

    2
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    Рейтинг: +7668

    vladik12 1 час назад

    С ручным Галактионовым будет проще организовывать нужные букмекеру результаты. Кержа-то было бы сложнее уговорить "лечь" в том или ином матче, у него есть стержень, в отличие от Галактионова.
    Все тут понятно.

    3
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    Рейтинг: +10750

    Алексей З > vladik12 1 час назад

    Куда ещё ложиться , они и так на вылет стояли ?
    Он может быть весь в стержнях, металлист , но надо быть тренером ещё. Уметь.

    1
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    Рейтинг: +3478

    Иван Петров 1986 1 час назад

    У нас все решают деньги. Деньги, деньги и только деньги. Все остальное - целесообразность, польза, талант - это, по мнению, наших верхов все г..но.

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