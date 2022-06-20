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  • Дивеев рассказал об изменениях в ЦСКА после прихода Федотова

Дивеев рассказал об изменениях в ЦСКА после прихода Федотова

20 июня 2022, 13:23
3

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал об изменениях в клубе после прихода нового главного тренера Владимира Федотова.

– Со стороны кажется, что по сравнению с прошлыми временами нагрузки на первом сборе стали выше.

– Да, это действительно так. Нагрузки увеличились, бега стало больше. Даже сегодня думали, что нам предстоит одна серия беговых упражнений, а оказалось, что две. Но ничего, живы-здоровы, будем продолжать готовиться к сезону.

Мы выполняем необходимую работу, закладываем фундамент. Впереди интересный сезон, очень надеюсь, что ЦСКА выступит успешно.

  • Федотов перешел в ЦСКА из «Сочи».
  • Он сменил в команде из Москвы Алексея Березуцкого.
  • Тренер заключил с новым клубом контракт на 3 года.

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Источник: Bobsoccer
Россия. Премьер-лига ЦСКА Дивеев Игорь Федотов Владимир
Комментарии (3)
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серега кашин
1655721368
что может изменитьсяесли федотов в клубе всего пару дней
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