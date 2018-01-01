Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
2 Тест: угадай футболиста по прическе
Тест: угадай футболиста по прическе
3 Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?

Дивеев рассказал об изменениях в ЦСКА после прихода Федотова

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал об изменениях в клубе после прихода нового главного тренера Владимира Федотова.

– Со стороны кажется, что по сравнению с прошлыми временами нагрузки на первом сборе стали выше.

– Да, это действительно так. Нагрузки увеличились, бега стало больше. Даже сегодня думали, что нам предстоит одна серия беговых упражнений, а оказалось, что две. Но ничего, живы-здоровы, будем продолжать готовиться к сезону.

Мы выполняем необходимую работу, закладываем фундамент. Впереди интересный сезон, очень надеюсь, что ЦСКА выступит успешно.

  • Федотов перешел в ЦСКА из «Сочи».
  • Он сменил в команде из Москвы Алексея Березуцкого.
  • Тренер заключил с новым клубом контракт на 3 года.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное

Новости по теме
Дивеев прокомментировал назначение Федотова на пост главного тренера ЦСКА 1
Федотов: «Игроки ЦСКА работают с утроенной энергией» 17
Генич: «Мне жалко Бакаева, преданного «Спартаком». Он очень хотел остаться» 48
Источник: Bobsoccer

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 13:23
Комментарии2
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11