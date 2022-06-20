Дивеев прокомментировал назначение Федотова на пост главного тренера ЦСКА

Центральный защитник ЦСКА Игорь Дивеев высказался о том, что команду возглавил Владимир Федотов.

– Как отреагировали на назначение Владимира Федотова в ЦСКА?

– Прекрасно понимаю, что за тренер к нам пришел. За его плечами успешный опыт работы в Премьер-лиге, все мы помним, какого прогресса вместе с Федотовым добился «Сочи».

Концовка прошлого сезона в исполнении этой команды была очень сильной, в том числе и по качеству игры, а вишенкой на торте стала разгромная победа над «Динамо» со счетом 5:1.

– До того, как встретились в ЦСКА, лично не были знакомы с Владимиром Валентиновичем?

– Нет. Но и сам тренер, и результаты его работы прекрасно известны всем, кто следит за российским футболом.

Когда узнал о назначении, примерно догадывался, по какой схеме он играет, какой футбол будет ставить. Кроме того, Антон Заболотный рассказывал, какие у Федотова требования.

– Команде пора дать результат.

– Будем к этому стремиться. Очень хотим, чтобы ЦСКА завоевывал трофеи. Думаем только о победах и о том, чтобы как можно больше забивать и меньше пропускать.

– Федотов говорил, что планирует играть по схеме с тремя центральными защитниками. Вам она хорошо знакома.

– Теоретических и тактических занятий пока не было, так что нам пока не объявляли, как будет играть команда. Думаю, это станет понятно, когда придет время контрольных матчей.