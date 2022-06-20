Кержаков отреагировал на слова гендиректора «Пари НН» об его уходе из клуба

Бывший главный тренер «Пари НН» Александр Кержаков прокомментировал заявление генерального директора нижегородского клуба Равиля Измайлова о причинах его отставки.

По словам функционера, «Пари НН» сменил тренера, чтобы привлекать молодых игроков и строить команду, способную пройти весь сезон без срывов.

«Удивляет ли меня эта причина? Давайте отвечу так: мне никто не говорил о концепции развития клуба – в том числе о привлечении молодых игроков и построении команды», – сказал Кержаков.