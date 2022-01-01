Кержаков отреагировал на слова гендиректора «Пари НН» об его уходе из клуба

Гендиректор очень деликатно сформулировал отказ от Кержакова.
Чтобы не услышать более обидные слова, не стоит раздувать эту тему.
Бывший главный тренер «Пари НН» Александр Кержаков прокомментировал заявление генерального директора нижегородского клуба Равиля Измайлова о причинах его отставки.
По словам функционера, «Пари НН» сменил тренера, чтобы привлекать молодых игроков и строить команду, способную пройти весь сезон без срывов.
«Удивляет ли меня эта причина? Давайте отвечу так: мне никто не говорил о концепции развития клуба – в том числе о привлечении молодых игроков и построении команды», – сказал Кержаков.
- «Пари НН» стал 11-м в дебютном сезоне РПЛ.
- Клуб решил не продлевать контракт с Кержаковым.
- Вместо него назначили Михаила Галактионова.