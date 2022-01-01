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Кержаков отреагировал на слова гендиректора «Пари НН» об его уходе из клуба

Бывший главный тренер «Пари НН» Александр Кержаков прокомментировал заявление генерального директора нижегородского клуба Равиля Измайлова о причинах его отставки.

По словам функционера, «Пари НН» сменил тренера, чтобы привлекать молодых игроков и строить команду, способную пройти весь сезон без срывов.

«Удивляет ли меня эта причина? Давайте отвечу так: мне никто не говорил о концепции развития клуба – в том числе о привлечении молодых игроков и построении команды», – сказал Кержаков.

  • «Пари НН» стал 11-м в дебютном сезоне РПЛ.
  • Клуб решил не продлевать контракт с Кержаковым.
  • Вместо него назначили Михаила Галактионова.

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Источник: «Чемпионат»

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Сегодня, 11:31
Комментарии2
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    Рейтинг: +10721

    Алексей З 25 минут назад

    Гендиректор очень деликатно сформулировал отказ от Кержакова.
    Чтобы не услышать более обидные слова, не стоит раздувать эту тему.

    0
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    Рейтинг: +3420

    Axe111 1 час назад

    ПАРИ НН АХАХАХАХПХАХПХХПХ

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