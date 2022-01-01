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В «Пари НН» объяснили уход Кержакова

Генеральный директор «Пари НН» Равиль Измайлов прокомментировал решение клуба прекратить сотрудничество с главным тренером Александром Кержаковым.

«Да, Александр Анатольевич сумел выполнить поставленную задачу и занять 11-е место. Причем этого удалось добиться с одним из самых маленьких бюджетов в лиге.

За это руководство и болельщики ему очень благодарны. Но, думая о том, как сделать качественный шаг вперед, мы понимали, что необходимы перемены.

И, прежде всего, в концепции привлечения молодых игроков, построения команды, перемен в работе с ней, которые бы позволили без срывов пройти весь сезон и уверенно чувствовать себя в его концовке», – сказал Измайлов.

  • «Пари НН» стал 11-м в дебютном сезоне РПЛ.
  • Клуб решил не продлевать контракт с Кержаковым.
  • Вместо него назначили Михаила Галактионова.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +1755

    VGreen 1 час назад

    Видимо личностно что-то не сложилось в отношениях. Вроде задачу выполнил, в первом же сезоне НН в РПЛ сохранил прописку, да и игра команды не выглядела как у аутсайдера

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