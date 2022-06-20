В «Пари НН» объяснили уход Кержакова

Генеральный директор «Пари НН» Равиль Измайлов прокомментировал решение клуба прекратить сотрудничество с главным тренером Александром Кержаковым.

«Да, Александр Анатольевич сумел выполнить поставленную задачу и занять 11-е место. Причем этого удалось добиться с одним из самых маленьких бюджетов в лиге.

За это руководство и болельщики ему очень благодарны. Но, думая о том, как сделать качественный шаг вперед, мы понимали, что необходимы перемены.

И, прежде всего, в концепции привлечения молодых игроков, построения команды, перемен в работе с ней, которые бы позволили без срывов пройти весь сезон и уверенно чувствовать себя в его концовке», – сказал Измайлов.