«Это бред». Петржела – о Дзюбе в «Галатасарае»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела не верит, что форвард Артем Дзюба заиграет в «Галатасарае».
В субботу сообщалось, что стамбульский клуб стал основным претендентом на 33-летнего футболиста.
«Переход Дзюбы в «Галатасарай» – это бред. Артем опытный игрок, но он уже медленный. Я не верю, что «Галатасарай» его купит.
Ему лучше остаться в России, его все знают, здесь ему не будет сложно, в отличие от Турции. В том же «Галатасарае» ему будет тяжело бороться за место в основном составе.
Он подошел бы любой команде РПЛ, тому же «Сочи», где у него не будет проблем с общением с футболистами – он с ними знаком», – сказал Петржела.
- Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
- Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
- Сейчас нападающий имеет статус свободного агента.
Источник: Metaratings