«Это бред». Петржела – о Дзюбе в «Галатасарае»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела не верит, что форвард Артем Дзюба заиграет в «Галатасарае».

В субботу сообщалось, что стамбульский клуб стал основным претендентом на 33-летнего футболиста.

«Переход Дзюбы в «Галатасарай» – это бред. Артем опытный игрок, но он уже медленный. Я не верю, что «Галатасарай» его купит.

Ему лучше остаться в России, его все знают, здесь ему не будет сложно, в отличие от Турции. В том же «Галатасарае» ему будет тяжело бороться за место в основном составе.

Он подошел бы любой команде РПЛ, тому же «Сочи», где у него не будет проблем с общением с футболистами – он с ними знаком», – сказал Петржела.