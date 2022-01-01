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«Это бред». Петржела – о Дзюбе в «Галатасарае»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела не верит, что форвард Артем Дзюба заиграет в «Галатасарае».

В субботу сообщалось, что стамбульский клуб стал основным претендентом на 33-летнего футболиста.

«Переход Дзюбы в «Галатасарай» – это бред. Артем опытный игрок, но он уже медленный. Я не верю, что «Галатасарай» его купит.

Ему лучше остаться в России, его все знают, здесь ему не будет сложно, в отличие от Турции. В том же «Галатасарае» ему будет тяжело бороться за место в основном составе.

Он подошел бы любой команде РПЛ, тому же «Сочи», где у него не будет проблем с общением с футболистами – он с ними знаком», – сказал Петржела.

  • Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
  • Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
  • Сейчас нападающий имеет статус свободного агента.

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Источник: Metaratings

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Комментарии2
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    Рейтинг: +5659

    Давид59 15 минут назад

    Если он уедет в Турцию, это будет Кокорин-2

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  • ...
    Рейтинг: +2843

    FRZZ 28 минут назад

    Мы давно поняли, что это бред.

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