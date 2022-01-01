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«Галатасарай» включился в борьбу за Дзюбу. Клуб готов удовлетворить его финансовые запросы

В борьбу за Артема Дзюбу включился еще один турецкий клуб.

Как пишет Metaratings, 33-летний форвард может перейти в «Галатасарай». Команда из Стамбула стала основным претендентом на россиянина.

«Галатасарай» готов удовлетворить финансовые запросы футболиста. Ранее сообщалось, что турецкие клубы предлагали Дзюбе от 1,2 до 1,5 миллиона евро, но он хотел получать больше.

  • В услугах Дзюбы заинтересован «Фенербахче».
  • Россиянин имеет статус свободного агента после ухода из «Зенита».

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Источник: Metaratings

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Сегодня, 21:17
Комментарии12
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    Рейтинг: +19725

    Аvenger 1 час назад

    kuş gagası- Дзюба по турецки в

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    Рейтинг: +1112

    Дубина 1 час назад

    Шланг длинный прям нарасхват а в итоге будет в фарме сочи!!!!

    2
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    Рейтинг: +265

    кaстрюлька 1 час назад

    Рукой

    2
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    Рейтинг: +733

    fakeid > кaстрюлька 1 час назад

    твоей.

    1
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    Рейтинг: +265

    кaстрюлька > fakeid 1 час назад

    Сифон, не тупи

    2
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    Рейтинг: +23369

    JTherry 1 час назад

    судя по тому, что над трансфером рукаку работает самостоятельно, интерес Галатасарая - это фейковая инфа... и почему не Трабзонспор..?))

    2
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    Рейтинг: -88

    diamondfan 1 час назад

    В нОРВИЧ его!

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    Рейтинг: +2838

    FRZZ 1 час назад

    Зае***ли уже эти продажные журналюги.

    0
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    Рейтинг: +733

    fakeid 1 час назад

    галатасарай сейчас как спартаг - еле спасся от вылета.

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    Рейтинг: +402

    Salt-N-Pepa > fakeid 1 час назад

    Кто о чём а убогий о Спартаке!))) Кстати, а кто такой "спартаг"? Твой отчим?)))))

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    Рейтинг: +8056

    R_a_i_n > Salt-N-Pepa 1 час назад

    у него все семейство спартаги)))

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    Рейтинг: +1112

    Дубина > fakeid 1 час назад

    клиника!!!! срочно)

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