«Галатасарай» включился в борьбу за Дзюбу. Клуб готов удовлетворить его финансовые запросы

kuş gagası- Дзюба по турецки в
В борьбу за Артема Дзюбу включился еще один турецкий клуб.
Как пишет Metaratings, 33-летний форвард может перейти в «Галатасарай». Команда из Стамбула стала основным претендентом на россиянина.
«Галатасарай» готов удовлетворить финансовые запросы футболиста. Ранее сообщалось, что турецкие клубы предлагали Дзюбе от 1,2 до 1,5 миллиона евро, но он хотел получать больше.
- В услугах Дзюбы заинтересован «Фенербахче».
- Россиянин имеет статус свободного агента после ухода из «Зенита».