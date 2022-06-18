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  • «Галатасарай» включился в борьбу за Дзюбу. Клуб готов удовлетворить его финансовые запросы

«Галатасарай» включился в борьбу за Дзюбу. Клуб готов удовлетворить его финансовые запросы

18 июня 2022, 21:17
7

В борьбу за Артема Дзюбу включился еще один турецкий клуб.

Как пишет Metaratings, 33-летний форвард может перейти в «Галатасарай». Команда из Стамбула стала основным претендентом на россиянина.

«Галатасарай» готов удовлетворить финансовые запросы футболиста. Ранее сообщалось, что турецкие клубы предлагали Дзюбе от 1,2 до 1,5 миллиона евро, но он хотел получать больше.

  • В услугах Дзюбы заинтересован «Фенербахче».
  • Россиянин имеет статус свободного агента после ухода из «Зенита».

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Галатасарай Дзюба Артем
Комментарии (7)
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JTherry
1655577590
судя по тому, что над трансфером рукаку работает самостоятельно, интерес Галатасарая - это фейковая инфа... и почему не Трабзонспор..?))
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portero
1655586387
Верится с трудом что Дзюба пойдет в Турцию, а шансов заиграть там у него немного....
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Evgen0088
1655592027
Чтобы хотеть , другой уровень надо показывать
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Niklas80
1655610533
"включился в борьбу..." по-моему слишком громко звучит.
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paracetamol
1655618329
Все одно до зенитовских лямов ему не дотянуть!
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житель СПб
1656355308
Если, как пишут, он отказался от 1,2 млн в Зените, то за рубежом вряд ли согласится на сумму меньше 1,5 - 2,0.
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