«Галатасарай» включился в борьбу за Дзюбу. Клуб готов удовлетворить его финансовые запросы

В борьбу за Артема Дзюбу включился еще один турецкий клуб.

Как пишет Metaratings, 33-летний форвард может перейти в «Галатасарай». Команда из Стамбула стала основным претендентом на россиянина.

«Галатасарай» готов удовлетворить финансовые запросы футболиста. Ранее сообщалось, что турецкие клубы предлагали Дзюбе от 1,2 до 1,5 миллиона евро, но он хотел получать больше.