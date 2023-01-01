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Дзюбу не устраивает зарплата, которую ему предложили турецкие клубы (Metaratings)

Нападающего Артема Дзюбу не устраивают предложения клубов из Турции по зарплате.

По информации Metaratings, турецкие клубы сделали 33-летнему россиянину предложения с годовой зарплатой в диапазоне от 1,2 до 1,5 миллиона евро. Дзюба хочет получать больше, однако из-за сложной экономической ситуации ему не готовы платить более высокую зарплату.

В России у Дзюбы также нет финансово привлекательных предложений, поэтому он рассматривает варианты в других странах. За помощью в трудоустройстве он обратился к одному из иностранных футбольных агентств.

  • Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
  • Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
  • Игрок летал в Турцию на переговоры с «Фенербахче».

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Источник: Metaratings

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Комментарии12
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    Рейтинг: +65580

    portero 12 минут назад

    Этот дурачок берега потерял, никто ему не будет платить как в Зените!!!
    Он всё мечтает найти идиотов....

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    Рейтинг: +6615

    Semenycch 19 минут назад

    Возвращайся в Зенит.

    0
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    Рейтинг: +588

    fakeid 32 минуты назад

    в турции реально много платят бывшим звёздам, иначе бы они туда не ехали. снейдер, балотелли, гамшик, пьянич, шкртел, дрогба, кёйт, карлос и т.д. так что полтора ляма маловато.
    *жду эскпертов из тарасофки, которые докажут, что дзюба звезда только в порнхабе

    0
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    Рейтинг: +114

    NET VOINE > fakeid 10 минут назад

    дзюба звезда только в порнхабе=====Эт точно.Там он звезда.)))

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    Рейтинг: +17991

    Persona_non_Grata > fakeid 10 минут назад

    " Заметьте, не мы это сказали " - " что дзюба звезда только в порнхабе " )))

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    Рейтинг: +3269

    Беспонтий 43 минуты назад

    это если сутки через трое
    сутки в турции и там же около шеста

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    Рейтинг: +985

    Hoahin 1 час назад

    Cкриньте, сейчас еще поищет полгода, но т.к. он никому не сдался на такую зарплату, то Дрочба закончит карьеру

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    Рейтинг: +65580

    portero > Hoahin 12 минут назад

    За лимон будет выходить, в штрафной потолкаться. А больше ему ни кто и не даст...

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    Рейтинг: +13991

    Fusballer 1 час назад

    В ПСЖ пусть обратится. Они как раз нападающего ищут.

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    Рейтинг: +1466

    Alex Y > Fusballer 1 час назад

    Пари НН))

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    Рейтинг: +1962

    LOKOfanatik19 > Alex Y 55 минут назад

    на 2 ляма, даже с новым спонсором не потянут

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    Рейтинг: +114

    NET VOINE > Alex Y 7 минут назад

    Нееее...У Зюбы после проигранного пари Геничу, на слово пари аллергия )))

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