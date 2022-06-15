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  • Дзюбу не устраивает зарплата, которую ему предложили турецкие клубы (Metaratings)

Дзюбу не устраивает зарплата, которую ему предложили турецкие клубы (Metaratings)

15 июня 2022, 19:30
19

Нападающего Артема Дзюбу не устраивают предложения клубов из Турции по зарплате.

По информации Metaratings, турецкие клубы сделали 33-летнему россиянину предложения с годовой зарплатой в диапазоне от 1,2 до 1,5 миллиона евро. Дзюба хочет получать больше, однако из-за сложной экономической ситуации ему не готовы платить более высокую зарплату.

В России у Дзюбы также нет финансово привлекательных предложений, поэтому он рассматривает варианты в других странах. За помощью в трудоустройстве он обратился к одному из иностранных футбольных агентств.

  • Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
  • Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
  • Игрок летал в Турцию на переговоры с «Фенербахче».

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Дзюба Артем
Комментарии (19)
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Fusballer
1655310779
В ПСЖ пусть обратится. Они как раз нападающего ищут.
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Hoahin
1655310933
Cкриньте, сейчас еще поищет полгода, но т.к. он никому не сдался на такую зарплату, то Дрочба закончит карьеру
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Беспонтий
1655312021
это если сутки через трое сутки в турции и там же около шеста
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portero
1655313869
Этот дурачок берега потерял, никто ему не будет платить как в Зените!!! Он всё мечтает найти идиотов....
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mutabor0992
1655316862
А пусть они ему подГочат на остальные....
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JTherry
1655316941
7 лет пребывания под "крышей" газпрёма развратили рукаку, даже в кои-то веки к помощи агентства обратился, чтобы нашли ему клуб по "интересам"... в Hustler надо идти...)
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kostilio
1655318273
да,никому он не нужен в Турции ,нет у него от туда вариантов ))))
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ВетеR
1655320390
думаю, ему нужно к Стасику усатому , в Венгрию, честь отдаст, может и на что сгодится )
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Dr.Metal
1655321559
Его нынешний уровень - Урал, Оренбург, Нижний Новгород, Ахмат, Ростов, максимум Краснодар и Сочи
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