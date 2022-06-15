Дзюбу не устраивает зарплата, которую ему предложили турецкие клубы (Metaratings)

Нападающего Артема Дзюбу не устраивают предложения клубов из Турции по зарплате.

По информации Metaratings, турецкие клубы сделали 33-летнему россиянину предложения с годовой зарплатой в диапазоне от 1,2 до 1,5 миллиона евро. Дзюба хочет получать больше, однако из-за сложной экономической ситуации ему не готовы платить более высокую зарплату.

В России у Дзюбы также нет финансово привлекательных предложений, поэтому он рассматривает варианты в других странах. За помощью в трудоустройстве он обратился к одному из иностранных футбольных агентств.