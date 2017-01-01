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Дзюба летал в Стамбул на переговоры с «Фенербахче». Он хочет получать 2 миллиона в год

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин прокомментировал информацию о переговорах нападающего Артема Дзюбы с турецким топ-клубом.

«Тут прошли сообщения о связях Дзюбы с топ-клубом из Турции. Так можно и уточнить – это «Фенербахче».

Надо отметить пару вещей. Первое: в Турции сейчас экономический упадок, который бьет и по футбольным бюджетам. Изначально Дзюба хотел зарплату 2 миллиона евро чистыми.

Что любопытно, Артем договаривается практически сам, без вмешательства агентов. Летал в Стамбул. Но не факт, что турецкий клуб согласится на такие цифры. Наверняка идет игра на понижение.

Второе: Эльвин Керимов, опираясь на турецкие СМИ, подсказывает, что Жезуш хочет звездного форварда типа Суареса или Сеферовича, с которым португалец уже работал. Но если не договорятся, то Дзюба – вполне себе вариант», – написал Шнякин в телеграме.

  • Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
  • Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
  • Сейчас нападающий имеет статус свободного агента.

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Источник: телеграм-канал Дмитрия Шнякина

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Комментарии4
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    Рейтинг: +11559

    BRO_football 33 секунды назад

    Да на отпуск Дзюба летал в Турцию. Ни с какими клубами не общался

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    Рейтинг: +15744

    ilichkadr 1 минуту назад

    Да..., Артёмка самое то звёздным Суаресу или Сеферовичу ! Да ещё с зарплатой в 2 ляма.

    0
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    Рейтинг: +10089

    "supermax" 10 минут назад

    вполне себе вариант...ахах

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    Рейтинг: +6881

    nik55 11 минут назад

    можно хотелку обрезать----и там бегать еще нужно

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