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  • Дзюба летал в Стамбул на переговоры с «Фенербахче». Он хочет получать 2 миллиона в год

Дзюба летал в Стамбул на переговоры с «Фенербахче». Он хочет получать 2 миллиона в год

9 июня 2022, 13:47
9

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин прокомментировал информацию о переговорах нападающего Артема Дзюбы с турецким топ-клубом.

«Тут прошли сообщения о связях Дзюбы с топ-клубом из Турции. Так можно и уточнить – это «Фенербахче».

Надо отметить пару вещей. Первое: в Турции сейчас экономический упадок, который бьет и по футбольным бюджетам. Изначально Дзюба хотел зарплату 2 миллиона евро чистыми.

Что любопытно, Артем договаривается практически сам, без вмешательства агентов. Летал в Стамбул. Но не факт, что турецкий клуб согласится на такие цифры. Наверняка идет игра на понижение.

Второе: Эльвин Керимов, опираясь на турецкие СМИ, подсказывает, что Жезуш хочет звездного форварда типа Суареса или Сеферовича, с которым португалец уже работал. Но если не договорятся, то Дзюба – вполне себе вариант», – написал Шнякин в телеграме.

  • Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
  • Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
  • Сейчас нападающий имеет статус свободного агента.

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Источник: телеграм-канал Дмитрия Шнякина
Турция. Суперлига Фенербахче Дзюба Артем
Комментарии (9)
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nik55
1654772095
можно хотелку обрезать----и там бегать еще нужно
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"supermax"
1654772148
вполне себе вариант...ахах
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ilichkadr
1654772669
Да..., Артёмка самое то звёздным Суаресу или Сеферовичу ! Да ещё с зарплатой в 2 ляма.
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BRO_football
1654772741
Да на отпуск Дзюба летал в Турцию. Ни с какими клубами не общался
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Garrincha58
1654775825
в Рубин пойдёт к Лёне и будут там в ФНЛ всех драть
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NewLife
1654777115
Слишком много за сбор арбузов.
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Alex Y
1654780791
Не плохой вариант для Дзюбы
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vladimir-7
1654782098
Дело, возможно, обстоит именно так, но думаю, что Дзюба останется в России и продолжит играть в РПЛ и забивать голы с удовольствием, а теперь и Зениту.
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