Дзюба летал в Стамбул на переговоры с «Фенербахче». Он хочет получать 2 миллиона в год

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин прокомментировал информацию о переговорах нападающего Артема Дзюбы с турецким топ-клубом.

«Тут прошли сообщения о связях Дзюбы с топ-клубом из Турции. Так можно и уточнить – это «Фенербахче».

Надо отметить пару вещей. Первое: в Турции сейчас экономический упадок, который бьет и по футбольным бюджетам. Изначально Дзюба хотел зарплату 2 миллиона евро чистыми.

Что любопытно, Артем договаривается практически сам, без вмешательства агентов. Летал в Стамбул. Но не факт, что турецкий клуб согласится на такие цифры. Наверняка идет игра на понижение.

Второе: Эльвин Керимов, опираясь на турецкие СМИ, подсказывает, что Жезуш хочет звездного форварда типа Суареса или Сеферовича, с которым португалец уже работал. Но если не договорятся, то Дзюба – вполне себе вариант», – написал Шнякин в телеграме.