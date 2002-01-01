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Нигматуллин: «У меня аллергия на Италию. Год в «Вероне» – личная трагедия»

Бывший вратарь «Спартака» и «Локомотива» Руслан Нигматуллин рассказал о своем итальянском этапе карьеры.

– Вы недолго поиграли в Италии, где сейчас не получается у Кокорина и Алексея Миранчука. Там правда настолько тяжелый чемпионат?

– В моем случае все доходило до коррупционных схем, когда тренер по нефутбольным причинам не был заинтересован в том, чтобы включить меня в состав.

Помню, как на 70 минут вынужденно встал в ворота, проявил себя – и снова оказался в запасе. Тот год, который я провел в «Вероне», стал для меня личной трагедией.

Я признавался лучшим футболистом сезона [в России] и буквально за месяц оказался на дне. Скамейка запасных для меня реально дно, я же привык играть!

В общем, после всего этого нет ни малейшего желания ездить в Италию и смотреть итальянский чемпионат. Мне иногда звонят с просьбами прокомментировать результаты Серии А, но у меня реально аллергия на Италию.

Теперь воспринимаю эту страну как место с вкусной кухней и стильной одеждой, но без футбола.

– Переход в «Верону» – ваша главная ошибка в карьере?

– Сто процентов. Не хочется никого обижать, но все дальнейшие трансферы приводили к прогрессу. А Италия – это был большой стресс: я просыпался в ужасном настроении и весь день проводил с кислой миной.

На этом фоне у меня появились проблемы со здоровьем, стали мучить головные боли – все это отчасти привело к тому, что я закончил карьеру в 31.

  • Нигматуллин выступал за «Верону» в 2002 году.
  • В Италии он также поиграл в «Салернитане».
  • Экс-голкипер завершил карьеру в 2009-м в Израиле.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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