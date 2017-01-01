Агент Языджи: «Юсуф – один из самых успешных трансферов в истории ЦСКА»

ох ипать
Вагнер Лав, Муса, Сейду Думбия, Хонда, Одиа, Карвалью, Красич, Олич, Верблум, Марк Гонсалес, Тошич...
А ж грустно стало...а теперь Заболотный в нападении, больше нечего сказать
Адам Чебеджи, агент полузащитника Юсуфа Языджи, прокомментировал уход игрока из ЦСКА. Аренда истекла.
«Я не могу комментировать тему, которая касается клубных сторон. Это вопрос, в котором два клуба должны найти решение. К сожалению, у нас нет никакой власти.
Все, что я могу сказать, это то, что Юсуф Языджи провел фантастическое время в ЦСКА, показал, что его качества могут помочь команде стать чемпионом, и он стал одним из самых успешных трансферов клуба в истории. Юсуф очень любит Россию и Москву. Я неоднократно указывал, что если позволят обстоятельства, он желает остаться в России. Большего сказать не могу», – сказал Чебеджи.
- ЦСКА арендовал Языджи зимой.
- Он забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 12 играх.
- 12 миллионов – сумма выкупа Языджи.