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Агент Языджи: «Юсуф – один из самых успешных трансферов в истории ЦСКА»

Адам Чебеджи, агент полузащитника Юсуфа Языджи, прокомментировал уход игрока из ЦСКА. Аренда истекла.

«Я не могу комментировать тему, которая касается клубных сторон. Это вопрос, в котором два клуба должны найти решение. К сожалению, у нас нет никакой власти.

Все, что я могу сказать, это то, что Юсуф Языджи провел фантастическое время в ЦСКА, показал, что его качества могут помочь команде стать чемпионом, и он стал одним из самых успешных трансферов клуба в истории. Юсуф очень любит Россию и Москву. Я неоднократно указывал, что если позволят обстоятельства, он желает остаться в России. Большего сказать не могу», – сказал Чебеджи.

  • ЦСКА арендовал Языджи зимой.
  • Он забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 12 играх.
  • 12 миллионов – сумма выкупа Языджи.

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Источник: Metaratings

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Комментарии3
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    Рейтинг: +207

    Sancool 16 минут назад

    ох ипать
    Вагнер Лав, Муса, Сейду Думбия, Хонда, Одиа, Карвалью, Красич, Олич, Верблум, Марк Гонсалес, Тошич...
    А ж грустно стало...а теперь Заболотный в нападении, больше нечего сказать

    0
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    Рейтинг: +24945

    vladimir-7 42 минуты назад

    А, что говорят медики об игроке?

    0
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    Рейтинг: +1120

    Дубина 59 минут назад

    Да ладно?

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