«Была светлым пятном». Глушаков доволен игрой жены в матче за Суперкубок России

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков оценил игру супруги Ксении Коваленко в матче за Суперкубок России. Ее ЦСКА уступил «Локомотиву» (1:2).
«Игра нормальная была, я смотрю женский футбол, так как у меня супруга играет. Жаль, что она с первых минут не вышла. Наверное, какая-то задумка тренера была. Вышла довольно неплохо. Можно сказать, была светлым пятном на футбольном поле у ЦСКА», – сказал Глушаков.
- ЖФК ЦСКА тренирует Александр Григорян.
- «Локомотив» оформил требл.
- У Коваленко и Глушакова есть совместный ребенок.
Источник: «Спорт-Экспресс»