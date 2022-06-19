«Была светлым пятном». Глушаков доволен игрой жены в матче за Суперкубок России

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков оценил игру супруги Ксении Коваленко в матче за Суперкубок России. Ее ЦСКА уступил «Локомотиву» (1:2).

«Игра нормальная была, я смотрю женский футбол, так как у меня супруга играет. Жаль, что она с первых минут не вышла. Наверное, какая-то задумка тренера была. Вышла довольно неплохо. Можно сказать, была светлым пятном на футбольном поле у ЦСКА», – сказал Глушаков.