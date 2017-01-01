Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
2 Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
3 Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?

«Была светлым пятном». Глушаков доволен игрой жены в матче за Суперкубок России

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков оценил игру супруги Ксении Коваленко в матче за Суперкубок России. Ее ЦСКА уступил «Локомотиву» (1:2).

«Игра нормальная была, я смотрю женский футбол, так как у меня супруга играет. Жаль, что она с первых минут не вышла. Наверное, какая-то задумка тренера была. Вышла довольно неплохо. Можно сказать, была светлым пятном на футбольном поле у ЦСКА», – сказал Глушаков.

Новости по теме
Глушаков: «Я звезда футбола? Звезды на небе»
Глушаков отреагировал на информацию о переходе в «Динамо» 4
Глушаков: «Смотрю все матчи своей жены. Сегодня она выйдет и похоронит «Локомотив» 3
Источник: «Спорт-Экспресс»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 14:58
Комментарии2
...
  • ...
    Рейтинг: +632

    Fju-2 50 минут назад

    Светлыми пятнами в ЦСКА были Ордега и Онгене.

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +7665

    vladik12 > Fju-2 34 минуты назад

    А Дамьянович?

    1
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11