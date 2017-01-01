Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: какой ты Лео Месси?
Тест: какой ты Лео Месси?
2 Тест: насколько круто вы читаете по губам?
Тест: насколько круто вы читаете по губам?
3 Тест: угадай футболиста по любимому животному
Тест: угадай футболиста по любимому животному

Федотов: «Игроки ЦСКА работают с утроенной энергией»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал, как его приняли в команде. Он пришел из «Сочи».

«Всe хорошо, всe отлично. Хорошая, прекрасная атмосфера на тренировках. Футбол – это творчество, радость, вдохновение. Поэтому парни работают с утроенной энергией. Тренировки должны приносить радость и понимание того, что это необходимая вещь. Футбол – очень контактная, силовая игра, где множество единоборств. К этому нужно быть готовым», – сказал Федотов.

  • Контракт с Федотовым рассчитан до 2025 года.
  • Трофеев в карьере тренера нет.
  • Федотов сменил Алексея Березуцкого.

Новости по теме
«Лилль»: «Языджи не останется в ЦСКА» 1
«Удалите мой номер!». ЦСКА в 2017 году отказался от Самошникова, которого сейчас может купить за 2-3 миллиона 2
Стала известна зарплата Гайича в ЦСКА 6
Источник: ютуб-канал ЦСКА

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 11:38
Комментарии2
...
  • ...
    Рейтинг: +307

    Номэд 56 минут назад

    От этой новости Клинер с утроенной энергией ржет...

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +273

    Феникс 28 1 час назад

    с утроенной энергией====Ой Федотов, попадетесь ведь на допинг контроле.

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11