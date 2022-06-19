Федотов: «Игроки ЦСКА работают с утроенной энергией»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал, как его приняли в команде. Он пришел из «Сочи».
«Всe хорошо, всe отлично. Хорошая, прекрасная атмосфера на тренировках. Футбол – это творчество, радость, вдохновение. Поэтому парни работают с утроенной энергией. Тренировки должны приносить радость и понимание того, что это необходимая вещь. Футбол – очень контактная, силовая игра, где множество единоборств. К этому нужно быть готовым», – сказал Федотов.
- Контракт с Федотовым рассчитан до 2025 года.
- Трофеев в карьере тренера нет.
- Федотов сменил Алексея Березуцкого.
Источник: ютуб-канал ЦСКА