Федотов: «Игроки ЦСКА работают с утроенной энергией»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал, как его приняли в команде. Он пришел из «Сочи».

«Всe хорошо, всe отлично. Хорошая, прекрасная атмосфера на тренировках. Футбол – это творчество, радость, вдохновение. Поэтому парни работают с утроенной энергией. Тренировки должны приносить радость и понимание того, что это необходимая вещь. Футбол – очень контактная, силовая игра, где множество единоборств. К этому нужно быть готовым», – сказал Федотов.