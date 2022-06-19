Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Он страшно рассердился и напал, хотел убить». Паредес рассказал о конфликте с Месси

«Он страшно рассердился и напал, хотел убить». Паредес рассказал о конфликте с Месси

19 июня 2022, 11:30
5

Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес рассказал, как повздорил во время матча с Лионелем Месси в прошлом году. Форвард тогда еще выступал за «Барселону».

«Месси услышал, как я кое-что сказал партнерам, и разозлился. Он страшно рассердился и напал на меня. Это было ужасно. Он хотел убить меня.

После этого мы виделись в сборной Аргентины, и Месси вел себя как ни в чем ни бывало. Отношения продолжились в рабочем ключе. Сейчас вспоминаем тот случай и смеемся. Но на поле он действительно хотел меня убить», – сказал Паредес.

  • Месси – 7-кратный обладатель «Золотого мяча».
  • Паредес до «ПСЖ» играл за «Зенит».
  • В прошлом году Паредес и Месси выиграли Кубок Америки.

Еще по теме:
Букмекеры определили явного фаворита на получение «Золотого мяча» в 2026 году 6
Бубнов – о Месси на ЧМ-2026: «Выполнял роль пугала» 11
Реакция Шалимова на уход Месси из сборной Аргентины
Источник: Goal
Франция. Лига 1 ПСЖ Аргентина Месси Лионель Паредес Леандро
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Беспонтий
1655627818
месси не мог перенести обиду что за зенит играл не он -- месть не заставила себя так долго ждать -- так орки победили и не осталося к такой то матери в зените аргов -вечная история сбера
Ответить
TOMSON
1655628429
Месси – 7-кратный обладатель «Золотого мяча». Паредес до «ПСЖ» играл за «Зенит». Какая точная характеристика.
Ответить
jek718875
1655632459
Месси это русский Широков
Ответить
Вомбат
1655637800
В следующий раз этот придурок наверное скажет, что Роналду хотел его изнасиловать. Да если бы Месси хотел его убить, то напал бы не с голыми руками и не у всех на виду. Да и как напал-то: футболку порвал, пару ласковых сказал и отвалил. Убийца, блин. Хорошо, что Зенит его вовремя продал.
Ответить
Главные новости
ВидеоБекхэм удивил жену большим кабачком
21:40
Канчельскис сказал, кто угробил академию «Спартака»
21:30
1
ЦСКА объявил имя второго летнего новичка
21:07
3
Кубок России. «Зенит» разгромил махачкалинское «Динамо» (3:0) благодаря дублю Соболева
20:27
16
«Спартак» лишился Барко на неопределенный срок
20:20
4
Соболев повторил бомбардирский рекорд Кубка России
19:57
3
Тренер «Сосьедада» сделал заявление о Захаряне
19:40
Вердикт Радимова по скандальному пенальти «Зенита»
18:58
27
«Краснодар» может заплатить 15 миллионов за экс-игрока ЦСКА и «Динамо»
18:51
1
Стало известно, кто сорвал переход Родри в «Реал»
18:43
1
Все новости
Все новости
Гурцкая назвал российского футболиста, который может оживить «Зенит»
14:30
9
Стало известно, почему Головин не перейдет в «Зенит»
10:22
12
«Зенит» сделал конкретное предложение Головину
10:12
3
Фото«Ланс» подписал экс-футболиста «Барселоны»
Вчера, 19:26
Фото«Лилль» продал фоварда за 60+ миллионов после покупки лучшего бомбардира Эредивизие
Вчера, 19:10
«Спартак» заинтересовался вингером из Лиги 1
Вчера, 18:43
9
Фото«ПСЖ» продал 18-летнего вингера за 55 миллионов
Вчера, 15:26
Агент Головина, которым интересуется «Зенит», сказал, может ли игрок уйти из «Монако»
Вчера, 13:42
1
Новая информация о переходе Головина в «Зенит»
31 августа
18
Фото«Ливерпуль» оформил трансфер за 145 миллионов
31 августа
3
В «ПСЖ» приняли решение по обладателю «Золотого мяча»
31 августа
Платини объяснил, в чем Хвича превзошел Мбаппе в борьбе за «Золотой мяч»
31 августа
3
Лига 1. Ассист Головина помог «Монако» победить «Марсель» (2:0)
30 августа
1
Сафонов – один из худших игроков «ПСЖ» в матче с «Лиллем» по версии L’Equipe
29 августа
13
«Ливерпуль» повторит свой трансферный рекорд
29 августа
1
Луис Энрике сделал заявление после трех подряд матчей «ПСЖ» без побед
29 августа
2
ФотоЖена Сафонова с юмором отреагировала на курьез с участием мужа
29 августа
1
Сафонов с юмором прокомментировал курьез на разминке
29 августа
Лига 1. «ПСЖ» с Сафоновым ушел с 0:2 против «Лилля» (2:2)
28 августа
9
ФотоЛига 1 восхищена сейвом Сафонова
28 августа
ФотоСафонов едва не получил курьезную травму на разминке
28 августа
1
Россиянина включили в топ-3 вратарей мира
28 августа
12
Эмболо хотел зарабатывать в «Зените» не меньше 4 миллионов в год
28 августа
1
Головин забил первый гол в сезоне
27 августа
«Что-то невероятное»: Моуринью – об игроке «Реала»
27 августа
«Я дерьмовый тренер»: Фонсека из «Лиона» – после вылета из ЛЧ
27 августа
4
«ПСЖ» получит за Барколя 100+20 миллионов
27 августа
Пятеро россиян сыграют на общем этапе Лиги чемпионов
27 августа
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+