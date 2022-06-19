«Он страшно рассердился и напал, хотел убить». Паредес рассказал о конфликте с Месси

Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес рассказал, как повздорил во время матча с Лионелем Месси в прошлом году. Форвард тогда еще выступал за «Барселону».

«Месси услышал, как я кое-что сказал партнерам, и разозлился. Он страшно рассердился и напал на меня. Это было ужасно. Он хотел убить меня.

После этого мы виделись в сборной Аргентины, и Месси вел себя как ни в чем ни бывало. Отношения продолжились в рабочем ключе. Сейчас вспоминаем тот случай и смеемся. Но на поле он действительно хотел меня убить», – сказал Паредес.