«Он страшно рассердился и напал, хотел убить». Паредес рассказал о конфликте с Месси

месси не мог перенести обиду
что за зенит играл не он
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месть не заставила себя так долго ждать
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так орки победили и не осталося к такой то матери
в зените аргов
-вечная история сбера
Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес рассказал, как повздорил во время матча с Лионелем Месси в прошлом году. Форвард тогда еще выступал за «Барселону».
«Месси услышал, как я кое-что сказал партнерам, и разозлился. Он страшно рассердился и напал на меня. Это было ужасно. Он хотел убить меня.
После этого мы виделись в сборной Аргентины, и Месси вел себя как ни в чем ни бывало. Отношения продолжились в рабочем ключе. Сейчас вспоминаем тот случай и смеемся. Но на поле он действительно хотел меня убить», – сказал Паредес.