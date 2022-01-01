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«Он страшно рассердился и напал, хотел убить». Паредес рассказал о конфликте с Месси

Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес рассказал, как повздорил во время матча с Лионелем Месси в прошлом году. Форвард тогда еще выступал за «Барселону».

«Месси услышал, как я кое-что сказал партнерам, и разозлился. Он страшно рассердился и напал на меня. Это было ужасно. Он хотел убить меня.

После этого мы виделись в сборной Аргентины, и Месси вел себя как ни в чем ни бывало. Отношения продолжились в рабочем ключе. Сейчас вспоминаем тот случай и смеемся. Но на поле он действительно хотел меня убить», – сказал Паредес.

  • Месси – 7-кратный обладатель «Золотого мяча».
  • Паредес до «ПСЖ» играл за «Зенит».
  • В прошлом году Паредес и Месси выиграли Кубок Америки.

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Источник: Goal

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Комментарии1
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    Рейтинг: +3382

    Беспонтий 8 минут назад

    месси не мог перенести обиду
    что за зенит играл не он
    --
    месть не заставила себя так долго ждать
    --
    так орки победили и не осталося к такой то матери
    в зените аргов
    -вечная история сбера

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