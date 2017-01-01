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«Милан» рискует упустить Саншеша. «ПСЖ» сделал лучшее предложение

«Милан» был близок к покупке полузащитника «Лилля» Ренату Саншеша, но в гонку включился «ПСЖ». Парижане сделали более выгодное предложение.

Условия «Милана»: 10 миллионов евро за трансфер + 5 миллионов бонусами, контракт до 2026 года (3,5 миллиона в год зарплата + 1 миллион бонусами).

Условия «ПСЖ»: 20 миллионов за трансфер, контракт до 2027 года (5 миллионов в год + бонусы).

  • Саншеш – чемпион Евро-2016.
  • 24-летний игрок стоит 28 миллионов евро. Его контракт действует еще год.
  • В сезоне Лиги 1 Саншеш провел 25 матчей, забил 2 гола, сделал 5 ассистов.

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Источник: твиттер Николо Скиры

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