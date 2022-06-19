«Милан» рискует упустить Саншеша. «ПСЖ» сделал лучшее предложение

«Милан» был близок к покупке полузащитника «Лилля» Ренату Саншеша, но в гонку включился «ПСЖ». Парижане сделали более выгодное предложение.

Условия «Милана»: 10 миллионов евро за трансфер + 5 миллионов бонусами, контракт до 2026 года (3,5 миллиона в год зарплата + 1 миллион бонусами).

Условия «ПСЖ»: 20 миллионов за трансфер, контракт до 2027 года (5 миллионов в год + бонусы).