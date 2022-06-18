«Федун говорил, что потерял 99% своего состояния». Владелец «Велеса» – о событиях 24 февраля

Владелец «Велеса» Евгений Шиленков рассказал о финансовых трудностях, с которыми столкнулись клубы после 24 февраля.

«Ударила ли ситуация на рынке после 24 февраля по нашим финансам? Достаточно.

Федун говорил, что потерял 99% своего состояния – он содержит клуб на дивиденды от «Лукойла», акции которого сильно просели.

Я хоть и не владелец бизнеса, а менеджер, но тоже человек из мира инвестиций. Поэтому наши ситуации в чем-то схожи – «Велес» во многом содержится на дивиденды от акций, которыми я владею. И богаче за этот период я не стал», – сказал Шиленков.